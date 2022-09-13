Отзыв о клинике «Надежда»

Отзыв пациентки с раком молочной железы, которая прошла лечение в клинике «Надежда» в Казахстане.

Посмотреть интервью с директором клиники о протоколе АйПиТи можно по этой ссылке

https://medalternativa.info/our/ipt-snova-dostupen-v-almaty/

По этой ссылке еще один отзыв: https://medalternativa.info/video/otzyv-o-klinike-nadezhda/





Для того, чтобы разобраться в теме протокола АйПиТи (IPT), советуем почитать эти статьи:

ИПТ — выстрел снайпера вместо взрыва бомбы. Инсулин-потенцированная терапия https://medalternativa.info/entry/ipt/

ИПТ – эффективная и безопасная химиотерапия https://medalternativa.info/entry/ipt-himioterapiya/

Инсулин-потенциированная терапия в лечении злокачественных опухолевых заболеваний: результаты трехлетнего исследования https://medalternativa.info/entry/ipt-lechenie/

Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ): научное обоснование https://medalternativa.info/entry/ipt-nauchnoe-obosnovanie/

Контакты для связи с директором Клиники «Надежда» Нурболом Абишевым +905353975563 [email protected]