Отзыв о клинике «Надежда»

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Отзыв пациентки с раком молочной железы, которая прошла лечение в клинике «Надежда» в Казахстане.
Посмотреть интервью с директором клиники о протоколе АйПиТи
можно по этой ссылке
https://medalternativa.info/our/ipt-snova-dostupen-v-almaty/
По этой ссылке еще один отзыв: https://medalternativa.info/video/otzyv-o-klinike-nadezhda/
Для того, чтобы разобраться в теме протокола АйПиТи (IPT), советуем почитать эти статьи:
Контакты для связи с директором Клиники «Надежда» Нурболом Абишевым +905353975563 [email protected]