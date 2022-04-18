Вред влияния частоты 60 Ггц на кислород в лёгких и связь с так называемым КОВИД-19

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"В видео рассказывается про подавление науки магнитобиологии, вред влияния частоты 60 Ггц на кислород в лёгких человека и каким образом частота вызывает симптомы ковида и пневмонии, такие как задышка и нехватка кислорода в крови".

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