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Time lapse di “DJI drone Geo engineering” Musica di Skull: Cry Die 23 Gennaio 2018
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La spudorata irrorazione del nostro cielo con nanoparticelle di alluminio, bario, stronzio e dio sa cos'altro è fuori controllo. Non è più una teoria della cospirazione dal momento che i geo-ingegneri di Harvard hanno annunciato l'inizio di "Solar Shield 2017" per: "iniziare" nella primavera del 2017, quando in realtà sono incrementati già dal 1998.
Google "Scudo solare 2017". È il loro piano dove hanno ammesso di bloccare il sole usando le particelle spruzzate nel cielo.
Date un'occhiata agli anni '80 dei brevetti che il governo ha rilasciato in materia di irrorazione del cielo e guardate alcune incredibili presentazioni su www.GeoEngineeringWatch.org
Originale dal canale di Ditrh https://youtu.be/b7OrvpExNNs
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https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
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✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
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