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Thierry Casasnovas - Un été pour tout changer (épisode 3) Fini les recettes miracles et les absolu !
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1 view • July 24, 2020
Import 16 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Lpu5OwwFmFg
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
"Un été pour tout changer" c'est une série de vidéos uniques et exceptionnelles pour vous donner les clés qui pourraient vraiment tout changer. Puisque faire toujours les même chose tout en attendant un résultat différent ne fonctionne pas, nous allons ensemble réformer toute notre vie afin de vivre... une autre vie !
Ce troisième épisode est essentiel car il nous ramène au lieu même de la guérison avec un principe essentiel à retenir : la santé c'est la re-connexion à nous même, nos besoins vitaux.
Fini les approches dogmatiques démissionnaires, fini de reprocher au monde nos erreurs.
Liberté, santé, responsabilité est notre devise !
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