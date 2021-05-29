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ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ #ΠΟΡΤΟ; - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος 12/5/21
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0 view • May 29, 2021
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ
Οικονομικές ανακουφίσεις προς κρατικοδίαιτους
Δεν υπάρχουν συλλογικές εκπροσωπήσεις
Το «ανεξαρτησιακό» προφίλ της ΑΑΔΕ
Κοινωνική Σύνοδος του Πόρτο, Αρχές και Δικαιώματα
Εργασία μέχρι τα 74 έτη και το 60% σε κατάρτιση
Επιστροφή στον κοινωνικό δαρβινισμό
Κοινωνικός Αρμαγεδώνας σε όλη την Ευρώπη
Μονόδρομος η λαϊκή συσπείρωση πέρα από διαχωρισμούς
Η αυταπάτη για την ΕΕ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Οι ταραχές στην Παλαιστίνη και ο Νεντανιάχου
Μόνη λύση το ενιαίο κράτος της Παλαιστίνης
Ερντογάν και Πούτιν σε κοινές δηλώσεις για την Παλαιστίνη
Ερωτήσεις από ακροατές:
- Που οφείλεται η τεράστια αύξηση στον λογαριασμό TARGET2 της ΤτΕ απο 25 δις περσυ στις 31.12.19 στα 80 δις στις 31.12.20;
- Είναι πράγματι η Κίνα η μεγαλύτερη απειλή στην εποχή μας ή υπάρχει εσκεμμένα αρκετό φούσκωμα από ορισμένους "αναλυτές";
- Ο πιο σημαντικός δείκτης για το που βρισκόμαστε είναι ο δείκτης της ανεργίας;
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ
Οικονομικές ανακουφίσεις προς κρατικοδίαιτους
Δεν υπάρχουν συλλογικές εκπροσωπήσεις
Το «ανεξαρτησιακό» προφίλ της ΑΑΔΕ
Κοινωνική Σύνοδος του Πόρτο, Αρχές και Δικαιώματα
Εργασία μέχρι τα 74 έτη και το 60% σε κατάρτιση
Επιστροφή στον κοινωνικό δαρβινισμό
Κοινωνικός Αρμαγεδώνας σε όλη την Ευρώπη
Μονόδρομος η λαϊκή συσπείρωση πέρα από διαχωρισμούς
Η αυταπάτη για την ΕΕ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Οι ταραχές στην Παλαιστίνη και ο Νεντανιάχου
Μόνη λύση το ενιαίο κράτος της Παλαιστίνης
Ερντογάν και Πούτιν σε κοινές δηλώσεις για την Παλαιστίνη
Ερωτήσεις από ακροατές:
- Που οφείλεται η τεράστια αύξηση στον λογαριασμό TARGET2 της ΤτΕ απο 25 δις περσυ στις 31.12.19 στα 80 δις στις 31.12.20;
- Είναι πράγματι η Κίνα η μεγαλύτερη απειλή στην εποχή μας ή υπάρχει εσκεμμένα αρκετό φούσκωμα από ορισμένους "αναλυτές";
- Ο πιο σημαντικός δείκτης για το που βρισκόμαστε είναι ο δείκτης της ανεργίας;
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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