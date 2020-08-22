© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
𝐏𝐄𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐄𝐀 𝐋𝐈𝐕𝐄 🔴 Alianța Renașterea Națională: Cine suntem? Ce obiective avem? Cum ne puteți sprijini?
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • August 22, 2020
Transmis live pe 22 august 2020
Detalii și comentarii pe: https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/videos/650883965526993
#PeterCostea #LIVE #AliantaRenastereaNationala
𝐒𝐮𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐧𝐭:
✅ Alianța Renașterea Națională: Cine suntem? Ce obiective avem? Cum ne puteți sprijini?
✅ Implicarea creștinilor în politică: Da? Nu? Cum?
✅ Declinul conservatorismului in Europa: exista un drum înapoi?
✅ Relația moralitate și credința în Dumnezeu - ce spune ultimul sondaj de opinie global?
✅ Știri relevante din România și din lume
✅ Apariții editoriale relevante
În plus, voi răspunde întrebărilor dvs.
📲 Trimiteți întrebările aici: m.me/PeterCosteaEuroparlamentar
📣Te invit să dai SHARE și LIKE.
URMĂREȘTE-NE ȘI AICI:
Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenastereaNationala
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRenastereaNationala
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
Detalii și comentarii pe: https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/videos/650883965526993
#PeterCostea #LIVE #AliantaRenastereaNationala
𝐒𝐮𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐧𝐭:
✅ Alianța Renașterea Națională: Cine suntem? Ce obiective avem? Cum ne puteți sprijini?
✅ Implicarea creștinilor în politică: Da? Nu? Cum?
✅ Declinul conservatorismului in Europa: exista un drum înapoi?
✅ Relația moralitate și credința în Dumnezeu - ce spune ultimul sondaj de opinie global?
✅ Știri relevante din România și din lume
✅ Apariții editoriale relevante
În plus, voi răspunde întrebărilor dvs.
📲 Trimiteți întrebările aici: m.me/PeterCosteaEuroparlamentar
📣Te invit să dai SHARE și LIKE.
URMĂREȘTE-NE ȘI AICI:
Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenastereaNationala
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRenastereaNationala
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.