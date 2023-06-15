Podando ando

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Uno de los conceptos más comunes en la permacultura es que en el
problema está la solución. La abundancia se vuelve evidente cuando se
aplican estos conceptos. Únicamente depende del diseñador tener la
capacidad y el estado mental adecuado para transformar algo que muchas
veces se considera como un problema, en uno - o muchos - recursos.
En este caso, no tengo un problema de un "pino horrible" que tira
"basura" sobre la troca, lo que tengo es un ocote precioso que da
sombra, madera, piñas, combustible, habitat para pájaros, oxígeno,
captación de nutrientes, barrera de viento y visual, que está en una
posición no tan conveniente.
Aprovechando que creció con múltiples troncos principales desde joven
(tiene solo unos 23 años), el video describe la forma de hacer una
muesca tipo Humboldt para dirigir la dirección de caida del árbol.