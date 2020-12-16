© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Ο ΤΡΑΜΠ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ... ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.."
Follow
2
Download MP3
Share
Report
1200 views • December 16, 2020
Evangelos Konstantakakos 15/12/20
_ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ....
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/12/blog-post_68.html
ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ……..
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΘΕΣ 14/1 ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΝΟΜΙΜΑ…..ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ……ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΒΓΑΛΕ ΑΥΤΗ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;;;;;
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΩΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ……..ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ;;;;; ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΡΙΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;;;;; ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;;;;
ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;; ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΨΗΦΙΣΑΝ;;;;;; Η ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;;;;;; ΜΕ ΝΟΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ;;;;
ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ….ΟΛΑ ΠΗΓΑΝ ΡΟΛΟΙ…….ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;; ΕΙΝΑΙ ΜΑΝΤΕΙΣ;;;; ΠΡΟΦΗΤΕΣ;;;; ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ;;;;;;;
ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ, Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ, ΑΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΗ….ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΨΗΦΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ…..ΟΛΟΙ ΔΕ ΟΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ 6/1/2021……ΟΠΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ……..
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ………Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΙΚ ΠΕΝΣ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ……ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ…….ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ……………..ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ;;;
ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ………..ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΑΥΤΟ…….
ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ……ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ………
ΤΟΤΕ, ΣΤΙΣ 6/1, ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΝΟΘΕΙΑ….ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ………ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΟΘΕΙΑ……ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 2018 ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΩ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;;;;;;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ……ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΓΩ ΑΥΤΟ, ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΤΕ…..ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ;;;;;;;;
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, ΕΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ…..ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ….ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ…….
ΤΩΡΑ……ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ….Ο ΠΕΝΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 6/1/2021, ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ….ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ………
ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΣΗΚΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΤΟΥΣ…..Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΛΟΓΟ…..ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΩΡΟ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ……
ΕΚΕΙ ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ο ΤΡΑΜΠ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ…..ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ…..ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ…….
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ…..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΕΣ;;;;;; ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ;;;;;;;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ…..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ…..ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ, ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ………
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ…..ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ……….
Η 6/1/2021 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ……ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ………
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
_ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ....
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/12/blog-post_68.html
ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ……..
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΘΕΣ 14/1 ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΝΟΜΙΜΑ…..ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ……ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΒΓΑΛΕ ΑΥΤΗ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;;;;;
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΩΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ……..ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ;;;;; ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΡΙΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;;;;; ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;;;;
ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;; ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΨΗΦΙΣΑΝ;;;;;; Η ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;;;;;; ΜΕ ΝΟΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ;;;;
ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ….ΟΛΑ ΠΗΓΑΝ ΡΟΛΟΙ…….ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ;;;;; ΕΙΝΑΙ ΜΑΝΤΕΙΣ;;;; ΠΡΟΦΗΤΕΣ;;;; ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ;;;;;;;
ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ, Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ, ΑΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΗ….ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΨΗΦΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ…..ΟΛΟΙ ΔΕ ΟΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ 6/1/2021……ΟΠΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ……..
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ………Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΙΚ ΠΕΝΣ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ……ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ…….ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ……………..ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ;;;
ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ………..ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΑΥΤΟ…….
ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ……ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ………
ΤΟΤΕ, ΣΤΙΣ 6/1, ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΝΟΘΕΙΑ….ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ………ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΟΘΕΙΑ……ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 2018 ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΩ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;;;;;;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ……ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΓΩ ΑΥΤΟ, ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΤΕ…..ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ;;;;;;;;
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, ΕΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ…..ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ….ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ…….
ΤΩΡΑ……ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ….Ο ΠΕΝΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 6/1/2021, ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ….ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ………
ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΣΗΚΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΤΟΥΣ…..Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΛΟΓΟ…..ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΩΡΟ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ……
ΕΚΕΙ ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ο ΤΡΑΜΠ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ…..ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ…..ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ…….
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ…..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΕΣ;;;;;; ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ;;;;;;;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ…..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ…..ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ, ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ………
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ…..ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ……….
Η 6/1/2021 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ……ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ………
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.