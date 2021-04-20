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Connie Ringgaard: Sandheden om vacciner Del 1/2 - Statens Serum Institut (SSI) [15.11.2020]
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12 views • April 20, 2021
Hvad er der i vaccinerne? - Står det hele på 'indlægssedlen? Få svaret her af Connie Ringgaard cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer.
Statens Serum Institut (SSI): https://www.ssi.dk/
Styrelsen for patientsikkerhed: https://stps.dk/
Sundhedsstyrelsen's opg. er at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsnet i Danmark: https://www.sst.dk/
Lægemiddelstyrelsen er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk/
Connie Ringgaard, cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer, trænet og uddannet i at søge viden på et faktuelt og evidens baseret grundlag. Connie's udgangspunkt er altid kildekritik, kildekritik og kildekritik.
"Regeringen er i gang med at oprette 'internerings-lejr" (KZ-lejr) i Ballerup, Jonstrup, evt i Maribo, 5 tilfælde af 'Tvang' i Nordjylland. Dokumenterbart på landets hospitaler, der er ingen 'overdødelighed, der er ikke flere patienter end der plejer at være tidligere på året, Regeringen fupper, Regeringen svindler med os Borgere, det er nu som befolkning vi skal råbe "VAGT I GEVÆR"
Vi skal have slagtet den her Regering, det skal vi bare, De er landforrædere imod Folket. Vi vil have Demokrati, vi vil have ytringsfrihed, vi vil have den galoperende Censur væk. Dette er en kamp for Friheden og det er kun begyndelsen.
--
"Skjult optagelse af Statens Serum Institut. Dét du ikke får fortalt om vacciner" (Connie Ringgaard, 26. oktober 2020):
https://www.facebook.com/connie.ringgaard/videos/10225529288478297
--
Så hvad er det egentlig der foregår?
Se denne danske dokumentar som viser og udstiller præcist hvad der foregår.
0:35 Nedlukningen (Event 201)
7:24 Afstand
11:50 Skeptisk
14:44 Ensomhed
18:34 Konkurs
24:24 Mundbind
39:27 Minksagen
49:53 Epidemiloven
1:06:19 Test
1:18:52 Vaccinepas
1:22:48 Vaccine
1:34:41 The Great Reset (UN's Agenda 2020 + Agenda 2030)
"EyeOpener: PLANDEMI - a Documentary who show the Fascism in DENMARK (on danish) [10.03.2021]"
https://www.bitchute.com/video/R6BIvv6sNYs8/
--
https://newspeek.info/er-danmark-paa-vej-til-at-blive-en-totalitaer-stat/
Først en video hentet på Connie Ringgaards Facebook-side:
https://www.facebook.com/connie.ringgaard/videos/10225550627371756
Derpå en video, der bærer overskriften: VaXine, slangebid, mikrochip, Luciferase – og endelig en video, der viser, at folk er begyndt at reagere.
https://navisen.dk/blog/connie-er-kritisk-jeg-skal-ikke-have-vaccinen-det-skal-min-mor-og-datter-heller-ikke/
Men i Aarhus sidder Connie Ringgaard, der er cand.mag. i medievidenskab og uddannet folkeskolelærer.
Hun er ikke enig i, at en vaccine er vejen frem: I løbet af de sidste par uger har Connie Ringgaard postet
to videoer på Facebook med titlerne: ”Sandheden om vacciner del 1” og ”Sandheden om vacciner del 2”.
--
perbraendgaard.dk
Der helt konkret forekommet dødsfald som følge af vaccination jævnfør den amerikanske stats Department of Health
and Human Services' (HHS') CDC's og FDA's "Vaccine Adverse Event Reporting System" (VAERS). De slår helt konkret
og direkte folk ihjel, også børn, og forårsager derudover et utal af ekstremt alvorlige kroniske sygdomme.
Vacciner er faktuelt ekstremt giftige indsprøjtninger – intet andet.
Lægemiddelstyrelsen har direkte modtaget godt 3,8 millioner kroner fra 'Bill & Melinda Gates'-fonden
så sent som i oktober 2019. De er direkte i lommen på Bill Gates og vaccine-industrien, og det samme
er tilfældet med Sundhedsstyrelsen, som via Søren Brostrøms ansættelse hos WHO, nu direkte i bestyrelsen,
gør ham helt og aldeles inhabil på alle fronter. Det bliver simpelthen ikke mere korrupt end det.
"Her er opgørelsen af donationer fra Bill & Melinda Gates Foundation til forskellige institutioner i
Danmark fra 2005 til 2019:
Statens Serum Institut, 1. juli 2005: $14.889.455
Statens Serum Institut, 14. november 2011: $326.293
Statens Serum Institut, 2. oktober 2012: $158.739
Statens Serum Institut, 15. november 2012: $551.049
Statens Serum Institut, 15. april 2015: $100.000
Statens Serum Institut, 3. december 2019: $207.877
Lægemiddelstyrelsen, 10. oktober 2019: $600.000
https://perbraendgaard.dk/2020/09/18/bill-gates-har-koebt-danske-forskere-for-160-millioner-kroner/
--
Demo Copenhagen Denmark Part 3 [01.04.2021] [9:43 min]
Hvem er Connie Ringgaard?
https://www.bitchute.com/video/JQ6rPo61ThCG/
--
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder
..
Facebook: Dine Nyheder - Fup eller Fakta: https://www.facebook.com/Dinenyhederfupellerfakta/ (Slettet)
12 okt 2020: https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10222127382628989
Statens Serum Institut (SSI): https://www.ssi.dk/
Styrelsen for patientsikkerhed: https://stps.dk/
Sundhedsstyrelsen's opg. er at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsnet i Danmark: https://www.sst.dk/
Lægemiddelstyrelsen er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk/
Connie Ringgaard, cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer, trænet og uddannet i at søge viden på et faktuelt og evidens baseret grundlag. Connie's udgangspunkt er altid kildekritik, kildekritik og kildekritik.
"Regeringen er i gang med at oprette 'internerings-lejr" (KZ-lejr) i Ballerup, Jonstrup, evt i Maribo, 5 tilfælde af 'Tvang' i Nordjylland. Dokumenterbart på landets hospitaler, der er ingen 'overdødelighed, der er ikke flere patienter end der plejer at være tidligere på året, Regeringen fupper, Regeringen svindler med os Borgere, det er nu som befolkning vi skal råbe "VAGT I GEVÆR"
Vi skal have slagtet den her Regering, det skal vi bare, De er landforrædere imod Folket. Vi vil have Demokrati, vi vil have ytringsfrihed, vi vil have den galoperende Censur væk. Dette er en kamp for Friheden og det er kun begyndelsen.
--
"Skjult optagelse af Statens Serum Institut. Dét du ikke får fortalt om vacciner" (Connie Ringgaard, 26. oktober 2020):
https://www.facebook.com/connie.ringgaard/videos/10225529288478297
--
Så hvad er det egentlig der foregår?
Se denne danske dokumentar som viser og udstiller præcist hvad der foregår.
0:35 Nedlukningen (Event 201)
7:24 Afstand
11:50 Skeptisk
14:44 Ensomhed
18:34 Konkurs
24:24 Mundbind
39:27 Minksagen
49:53 Epidemiloven
1:06:19 Test
1:18:52 Vaccinepas
1:22:48 Vaccine
1:34:41 The Great Reset (UN's Agenda 2020 + Agenda 2030)
"EyeOpener: PLANDEMI - a Documentary who show the Fascism in DENMARK (on danish) [10.03.2021]"
https://www.bitchute.com/video/R6BIvv6sNYs8/
--
https://newspeek.info/er-danmark-paa-vej-til-at-blive-en-totalitaer-stat/
Først en video hentet på Connie Ringgaards Facebook-side:
https://www.facebook.com/connie.ringgaard/videos/10225550627371756
Derpå en video, der bærer overskriften: VaXine, slangebid, mikrochip, Luciferase – og endelig en video, der viser, at folk er begyndt at reagere.
https://navisen.dk/blog/connie-er-kritisk-jeg-skal-ikke-have-vaccinen-det-skal-min-mor-og-datter-heller-ikke/
Men i Aarhus sidder Connie Ringgaard, der er cand.mag. i medievidenskab og uddannet folkeskolelærer.
Hun er ikke enig i, at en vaccine er vejen frem: I løbet af de sidste par uger har Connie Ringgaard postet
to videoer på Facebook med titlerne: ”Sandheden om vacciner del 1” og ”Sandheden om vacciner del 2”.
--
perbraendgaard.dk
Der helt konkret forekommet dødsfald som følge af vaccination jævnfør den amerikanske stats Department of Health
and Human Services' (HHS') CDC's og FDA's "Vaccine Adverse Event Reporting System" (VAERS). De slår helt konkret
og direkte folk ihjel, også børn, og forårsager derudover et utal af ekstremt alvorlige kroniske sygdomme.
Vacciner er faktuelt ekstremt giftige indsprøjtninger – intet andet.
Lægemiddelstyrelsen har direkte modtaget godt 3,8 millioner kroner fra 'Bill & Melinda Gates'-fonden
så sent som i oktober 2019. De er direkte i lommen på Bill Gates og vaccine-industrien, og det samme
er tilfældet med Sundhedsstyrelsen, som via Søren Brostrøms ansættelse hos WHO, nu direkte i bestyrelsen,
gør ham helt og aldeles inhabil på alle fronter. Det bliver simpelthen ikke mere korrupt end det.
"Her er opgørelsen af donationer fra Bill & Melinda Gates Foundation til forskellige institutioner i
Danmark fra 2005 til 2019:
Statens Serum Institut, 1. juli 2005: $14.889.455
Statens Serum Institut, 14. november 2011: $326.293
Statens Serum Institut, 2. oktober 2012: $158.739
Statens Serum Institut, 15. november 2012: $551.049
Statens Serum Institut, 15. april 2015: $100.000
Statens Serum Institut, 3. december 2019: $207.877
Lægemiddelstyrelsen, 10. oktober 2019: $600.000
https://perbraendgaard.dk/2020/09/18/bill-gates-har-koebt-danske-forskere-for-160-millioner-kroner/
--
Demo Copenhagen Denmark Part 3 [01.04.2021] [9:43 min]
Hvem er Connie Ringgaard?
https://www.bitchute.com/video/JQ6rPo61ThCG/
--
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder
..
Facebook: Dine Nyheder - Fup eller Fakta: https://www.facebook.com/Dinenyhederfupellerfakta/ (Slettet)
12 okt 2020: https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10222127382628989
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