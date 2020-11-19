Alianza Mundial de Médicos - Acu2020.org - Rueda de prensa completa en español

Web oficial de la Alianza Mundial de Médicos:y organizada inicialmente desdeConferencia completa subtitulada al español poren la que múltiples médicos, epidemiólogos, expertos, lideran un movimiento para sacar a la luz toda la falsa Plandemia que políticos y otros grupos de poder están utilizando para reducir y elimnar los derechos y libertades fundamentales con la escusa de una crisis sanitaria.Más info en: