«Τι Πραγματικά Συνέβη στην Αγγλία; - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ???» πρώτη δημοσίευση FB 21-01-2022

Ta Nea einai Allou 43 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

42 views • January 23, 2022



https://www.facebook.com/socialmediaorm/



Ο γράφων αντέγραψε το βίντεο αυτό από την παραπάνω σελίδα με την πρόθεση να το δημοσιεύσει ΚΑΙ εδώ, καθώς λόγω της ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ εκ μέρους του FB στη διάρκεια της Δήθεν "πανδημίας" "κοβιντ-19" οτιδήποτε κ από οποιονδήποτε έρχεται σε Αντίθεση με τα Ψευδο-επιστημονικά και Γκεμπελικά επικρατούντα επισήμως, γνωρίζουμε όλες / όλοι οτι ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ....



ΠΡΟΣΟΧΗ!! Υπάρχουν Σημεία στη διάρκεια του βίντεο όπου ο ήχος, δηλαδή η ομιλία, έχουν κοπεί / διαγραφεί από το βίντεο και σαν αποτέλεσμα αυτής της ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ, το βίντεο σε εκείνα τα σημεία είναι βουβό αλλά οι Υπότιτλοι που αποδίδουν τα «βουβά» σημεία συνεχίζουν να υπάρχουν!!! Ευτυχώς...



ΑΝ το βίντεο ΔΕΝ έχει διαγραφεί ήδη - Σύνδεσμος πρώτης δημοσίευσης του βίντεο στη σελίδα της εν λόγω ομάδας στο FB:

/socialmediaorm/videos/3139213186358919/ Το παραπάνω βίντεο δημοσιεύθυκε αρχικά στις 21-01-2022 από την ομάδα του FB "Social Media ORM Group” τη σελίδα της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ:Ο γράφων αντέγραψε το βίντεο αυτό από την παραπάνω σελίδα με την πρόθεση να το δημοσιεύσει ΚΑΙ εδώ, καθώς λόγω της ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ εκ μέρους του FB στη διάρκεια της Δήθεν "πανδημίας" "κοβιντ-19" οτιδήποτε κ από οποιονδήποτε έρχεται σε Αντίθεση με τα Ψευδο-επιστημονικά και Γκεμπελικά επικρατούντα επισήμως, γνωρίζουμε όλες / όλοι οτι ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ....ΠΡΟΣΟΧΗ!! Υπάρχουν Σημεία στη διάρκεια του βίντεο όπου ο ήχος, δηλαδή η ομιλία, έχουν κοπεί / διαγραφεί από το βίντεο και σαν αποτέλεσμα αυτής της ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ, το βίντεο σε εκείνα τα σημεία είναι βουβό αλλά οι Υπότιτλοι που αποδίδουν τα «βουβά» σημεία συνεχίζουν να υπάρχουν!!! Ευτυχώς...ΑΝ το βίντεο ΔΕΝ έχει διαγραφεί ήδη - Σύνδεσμος πρώτης δημοσίευσης του βίντεο στη σελίδα της εν λόγω ομάδας στο FB: https://www.facebook.com /socialmediaorm/videos/3139213186358919/ Keywords englandukcovid-19plandemic

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