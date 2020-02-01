EXKLUSIVT: Ekeroth möter en av västvärldens mest förföljda medborgarjournalister - Tommy Robinson

Samhällsnytt 6 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

11 views • February 01, 2020





🔴🔴 Se Robinsons reportage om Bailey McLaren och den syriske flyktingen Jamal:

-----

Tommy Robinson är en av Storbritanniens mest kända personligheter. För tio år sedan startade han English Defence League som blev en stor massrörelse.



Hans uppväxt i staden Luton formade honom tidigt och fick honom att riskera sin personliga tillvaro för att upplysa folk om faran med islamiseringen och de muslimska pedofil-gängen.



Följ med till England och träffa Robinson där han berättar om sitt liv, varför han gjorde vad han gjorde, vad han är mest rädd för och viljan att fortsätta kämpa.

----- 💚💚 Stöd Samhällsnytt! Klicka på länken för att se alternativ för att donera till tidningen: https://samnytt.se/stod-oss 💚💚🔴🔴 Se Robinsons reportage om Bailey McLaren och den syriske flyktingen Jamal: https://www.youtube.com/watch?v=jlhax... 🔴🔴-----Tommy Robinson är en av Storbritanniens mest kända personligheter. För tio år sedan startade han English Defence League som blev en stor massrörelse.Hans uppväxt i staden Luton formade honom tidigt och fick honom att riskera sin personliga tillvaro för att upplysa folk om faran med islamiseringen och de muslimska pedofil-gängen.Följ med till England och träffa Robinson där han berättar om sitt liv, varför han gjorde vad han gjorde, vad han är mest rädd för och viljan att fortsätta kämpa.----- Keywords tommy robinsondocumentarykent ekeroth

Show More