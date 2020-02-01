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EXKLUSIVT: Ekeroth möter en av västvärldens mest förföljda medborgarjournalister - Tommy Robinson
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11 views • February 01, 2020
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🔴🔴 Se Robinsons reportage om Bailey McLaren och den syriske flyktingen Jamal: https://www.youtube.com/watch?v=jlhax... 🔴🔴
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Tommy Robinson är en av Storbritanniens mest kända personligheter. För tio år sedan startade han English Defence League som blev en stor massrörelse.
Hans uppväxt i staden Luton formade honom tidigt och fick honom att riskera sin personliga tillvaro för att upplysa folk om faran med islamiseringen och de muslimska pedofil-gängen.
Följ med till England och träffa Robinson där han berättar om sitt liv, varför han gjorde vad han gjorde, vad han är mest rädd för och viljan att fortsätta kämpa.
-----
🔴🔴 Se Robinsons reportage om Bailey McLaren och den syriske flyktingen Jamal: https://www.youtube.com/watch?v=jlhax... 🔴🔴
-----
Tommy Robinson är en av Storbritanniens mest kända personligheter. För tio år sedan startade han English Defence League som blev en stor massrörelse.
Hans uppväxt i staden Luton formade honom tidigt och fick honom att riskera sin personliga tillvaro för att upplysa folk om faran med islamiseringen och de muslimska pedofil-gängen.
Följ med till England och träffa Robinson där han berättar om sitt liv, varför han gjorde vad han gjorde, vad han är mest rädd för och viljan att fortsätta kämpa.
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