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ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ - VIDEO ΔΙΑΡΟΗ ΣΟΚ ! – ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ?
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1393 views • October 28, 2021
Το βίντεο που διέρρευσε δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Jarome Bell.
https://jaromebellforcongress.com/
Ο Ρεπουμπλικανός Jarome Bell, είναι υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια του Κογκρέσου της Βιρτζίνια. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter την Παρασκευή, «Έλεγχος και των 50 πολιτειών. Σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Δοκιμάστε όλα τα εμπλεκόμενα. Καταδικάστε όλους τους εμπλεκόμενους. Εκτελέστε όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο Μπελ, ο οποίος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως επικεφαλής υπαξιωματικός για 27 χρόνια, είναι υποψήφιος συντηρητικός «Πρώτα η Αμερική» στην περιοχή swing των προαστίων που περιλαμβάνει την περιοχή της Βιρτζίνια Μπιτς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκστρατείας του. Η Δημοκρατική Elaine Luria εκπροσωπούσε επί του παρόντος την περιφέρεια.
Ο Μπελ ανέβασε το βίντεο στο Twitter. Κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά από την αποκάλυψη της βιντεοδιάσκεψης που είχε υποκλαπεί από το εσωτερικό της Κίνας, ο λογαριασμός του Bell στο Twitter ανεστάλη οριστικά.
Μια επαφή πληροφοριών μέσα στο Twitter μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό μέσα από το Twitter και να τραβήξει το tweet και το βίντεο στην οθόνη, στέλνοντάς το κρυφά.
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ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Με Έντουαρντ Μόργκαν -21 Οκτωβρίου 20218
Μια τρομακτική τηλεδιάσκεψη (βίντεο παρακάτω) από το εσωτερικό της Κίνας έχει υποκλαπεί από πηγές πληροφοριών και σε αυτήν, αφεντικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (CCP) συζητούν το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη διανομή του εμβολίου: «Όλοι όσοι έκαναν το εμβόλιο είναι νεκρός» λένε.
Το τμήμα της βιντεοδιάσκεψης που διέρρευσε ξεκινά με το αφεντικό του ΚΚΚ που οργάνωσε τη βιντεοδιάσκεψη λέγοντας στους άλλους συμμετέχοντες του ΚΚΚ «Αυτό που θέλει περισσότερο το ΚΚΚ είναι να εμβολιαστούν τα στρατεύματα των ΗΠΑ».
Ο ομιλητής συνεχίζει λέγοντας «Μόλις εμβολιαστούν, ο στρατός των ΗΠΑ θα καταρρεύσει και το ΚΚΚ θα θριαμβεύσει».
Η συζήτηση συνεχίζεται με τον κύριο ομιλητή να λέει «Μετά τον εμβολιασμό των αμερικανικών στρατευμάτων, σας λέω, ο εμβολιασμός κατά του ιού του ΚΚΚ θα είναι ουσιαστικά κοντά στο τέλος».
Συνεχίζει «Όταν η ελίτ κοινωνία των ΗΠΑ, λόγω φόβου, φόβου θανάτου, έλλειψης πίστης και επειδή αυτοί οι απατεώνες, χαμηλού επιπέδου πολιτικοί, καιροσκόποι, σκόπευαν να αποφύγουν την ευθύνη. ειδικά όταν η Wall Street, οι διασημότητες του Χόλιγουντ, ο Λευκός Οίκος και τα στρατεύματα εμβολιάζονται, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα εμβολιασμού».
Τα εμβόλια αποτυγχάνουν στη Σκωτία και η Ιταλία ανατινάζεται
Συνεχίζει: «Οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό πρόκειται να τελειώσουν σύντομα. Όσοι πιέζουν τον εμβολιασμό στα παρασκήνια, πιθανότατα θα έχουν πετύχει τους στόχους τους».
Στη συνέχεια, συγκλονιστικά στο ίδιο βίντεο, παρακάτω, μιλούν για . . . ΕΝΑ ΑΝΤΙΔΟΤΟ?!?!?!?
«Ο εμβολιασμός δεν θα προωθείται πλέον και το ΑΝΤΙΔΟΤΙΚΟ θα προσφερθεί σίγουρα».
Σε αυτό το σημείο, ένας από τους συμμετέχοντες στη βιντεοδιάσκεψη, σοκαρισμένος, διακόπτει και ρωτά «Θα εμφανιστεί το αντίδοτο;» και ένας άλλος έρχεται ρωτώντας «Τι είναι το αντίδοτο;»
Ο κύριος ομιλητής της τηλεδιάσκεψης απαντά «Δεν είναι για να θεραπεύσουμε τη ζημιά που προκαλούν τα εμβόλια, είναι για να σας αποτρέψουμε από τη μετάδοση του ιού, αντί για θεραπεία για τα εμβόλια».
Στη συνέχεια παραδίδει τα ωμά στοιχεία: «Όσοι εμβολιάστηκαν καταδικάζονται σε θάνατο. Το αντίδοτο για τα εμβόλια βρίσκεται ακόμα στα χέρια του ΚΚΚ. Αφού το ΚΚΚ θέλει (εσείς) να πεθάνετε, πώς θα πρόσφεραν το αντίδοτο σε εσάς, τον Λάο Μπάιξινγκ της Κίνας;»
Το τμήμα που διέρρευσε τελειώνει απότομα εκεί.
ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/hashtag/maricopacountyfraud
#MaricopaCountyFraud."
https://jaromebellforcongress.com/
Ο Ρεπουμπλικανός Jarome Bell, είναι υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια του Κογκρέσου της Βιρτζίνια. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter την Παρασκευή, «Έλεγχος και των 50 πολιτειών. Σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Δοκιμάστε όλα τα εμπλεκόμενα. Καταδικάστε όλους τους εμπλεκόμενους. Εκτελέστε όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο Μπελ, ο οποίος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως επικεφαλής υπαξιωματικός για 27 χρόνια, είναι υποψήφιος συντηρητικός «Πρώτα η Αμερική» στην περιοχή swing των προαστίων που περιλαμβάνει την περιοχή της Βιρτζίνια Μπιτς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκστρατείας του. Η Δημοκρατική Elaine Luria εκπροσωπούσε επί του παρόντος την περιφέρεια.
Ο Μπελ ανέβασε το βίντεο στο Twitter. Κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά από την αποκάλυψη της βιντεοδιάσκεψης που είχε υποκλαπεί από το εσωτερικό της Κίνας, ο λογαριασμός του Bell στο Twitter ανεστάλη οριστικά.
Μια επαφή πληροφοριών μέσα στο Twitter μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό μέσα από το Twitter και να τραβήξει το tweet και το βίντεο στην οθόνη, στέλνοντάς το κρυφά.
-------------------------------
ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Με Έντουαρντ Μόργκαν -21 Οκτωβρίου 20218
Μια τρομακτική τηλεδιάσκεψη (βίντεο παρακάτω) από το εσωτερικό της Κίνας έχει υποκλαπεί από πηγές πληροφοριών και σε αυτήν, αφεντικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (CCP) συζητούν το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη διανομή του εμβολίου: «Όλοι όσοι έκαναν το εμβόλιο είναι νεκρός» λένε.
Το τμήμα της βιντεοδιάσκεψης που διέρρευσε ξεκινά με το αφεντικό του ΚΚΚ που οργάνωσε τη βιντεοδιάσκεψη λέγοντας στους άλλους συμμετέχοντες του ΚΚΚ «Αυτό που θέλει περισσότερο το ΚΚΚ είναι να εμβολιαστούν τα στρατεύματα των ΗΠΑ».
Ο ομιλητής συνεχίζει λέγοντας «Μόλις εμβολιαστούν, ο στρατός των ΗΠΑ θα καταρρεύσει και το ΚΚΚ θα θριαμβεύσει».
Η συζήτηση συνεχίζεται με τον κύριο ομιλητή να λέει «Μετά τον εμβολιασμό των αμερικανικών στρατευμάτων, σας λέω, ο εμβολιασμός κατά του ιού του ΚΚΚ θα είναι ουσιαστικά κοντά στο τέλος».
Συνεχίζει «Όταν η ελίτ κοινωνία των ΗΠΑ, λόγω φόβου, φόβου θανάτου, έλλειψης πίστης και επειδή αυτοί οι απατεώνες, χαμηλού επιπέδου πολιτικοί, καιροσκόποι, σκόπευαν να αποφύγουν την ευθύνη. ειδικά όταν η Wall Street, οι διασημότητες του Χόλιγουντ, ο Λευκός Οίκος και τα στρατεύματα εμβολιάζονται, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα εμβολιασμού».
Τα εμβόλια αποτυγχάνουν στη Σκωτία και η Ιταλία ανατινάζεται
Συνεχίζει: «Οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό πρόκειται να τελειώσουν σύντομα. Όσοι πιέζουν τον εμβολιασμό στα παρασκήνια, πιθανότατα θα έχουν πετύχει τους στόχους τους».
Στη συνέχεια, συγκλονιστικά στο ίδιο βίντεο, παρακάτω, μιλούν για . . . ΕΝΑ ΑΝΤΙΔΟΤΟ?!?!?!?
«Ο εμβολιασμός δεν θα προωθείται πλέον και το ΑΝΤΙΔΟΤΙΚΟ θα προσφερθεί σίγουρα».
Σε αυτό το σημείο, ένας από τους συμμετέχοντες στη βιντεοδιάσκεψη, σοκαρισμένος, διακόπτει και ρωτά «Θα εμφανιστεί το αντίδοτο;» και ένας άλλος έρχεται ρωτώντας «Τι είναι το αντίδοτο;»
Ο κύριος ομιλητής της τηλεδιάσκεψης απαντά «Δεν είναι για να θεραπεύσουμε τη ζημιά που προκαλούν τα εμβόλια, είναι για να σας αποτρέψουμε από τη μετάδοση του ιού, αντί για θεραπεία για τα εμβόλια».
Στη συνέχεια παραδίδει τα ωμά στοιχεία: «Όσοι εμβολιάστηκαν καταδικάζονται σε θάνατο. Το αντίδοτο για τα εμβόλια βρίσκεται ακόμα στα χέρια του ΚΚΚ. Αφού το ΚΚΚ θέλει (εσείς) να πεθάνετε, πώς θα πρόσφεραν το αντίδοτο σε εσάς, τον Λάο Μπάιξινγκ της Κίνας;»
Το τμήμα που διέρρευσε τελειώνει απότομα εκεί.
ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/hashtag/maricopacountyfraud
#MaricopaCountyFraud."
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