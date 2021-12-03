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Homilia quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum – Ano Ímpar (01.09.2021)
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Primeira Leitura: Cl 1,1-8
A palavra de verdade chegou até vós,
como no mundo inteiro.
Salmo responsorial: Sl 51,10. 11 (R. 10b)
Confio na clemência do meu Deus, agora e sempre!
Evangelho: Lc 4,38-44
Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus
também a outras cidades,
porque para isso é que eu fui enviado.
A palavra de verdade chegou até vós,
como no mundo inteiro.
Salmo responsorial: Sl 51,10. 11 (R. 10b)
Confio na clemência do meu Deus, agora e sempre!
Evangelho: Lc 4,38-44
Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus
também a outras cidades,
porque para isso é que eu fui enviado.
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