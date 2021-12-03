Homilia quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum – Ano Ímpar (01.09.2021)

Primeira Leitura: Cl 1,1-8

A palavra de verdade chegou até vós,

como no mundo inteiro.

Salmo responsorial: Sl 51,10. 11 (R. 10b)

Confio na clemência do meu Deus, agora e sempre!

Evangelho: Lc 4,38-44

Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus

também a outras cidades,

porque para isso é que eu fui enviado.