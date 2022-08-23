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DID YOU KNOW: SOME BIG FOOD COMPANIES ARE ADDING CRICKETS TO COOKIES, SNACKS, & BREAD (mirrored)
Contrarian
Contrarian
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620 views • August 23, 2022

Mirrrored from You Tube channel Alaska Prepper at:-

https://youtu.be/gKc9awPA9Uo

DID YOU KNOW: SOME BIG FOOD COMPANIES ARE ADDING CRICKETS TO COOKIES, SNACKS, & BREAD


Thank you for joining me today, Many Blessings to all of you and your Families.


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EMAIL: [email protected]


Alaska Prepper

P.O. Box 10464

Fairbanks, AK 99710


DISCLAIMER:

                        ANYTHING THAT I SHOW, DISCUSS, AND OR SHOWCASE ON THIS CHANNEL IS WHAT I DO AND HOW I DO OR FEEL ABOUT THINGS. YOU MUST REMEMBER TO DO YOUR OWN RESEARCH AND DECIDE FOR YOURSELF IF WHAT YOU SEE OR HEAR ON THIS PLATFORM IS RIGHT FOR YOU AS ONLY YOU CAN DECIDE FOR YOURSELF. I AM NOT A FINANCIAL ADVISER, DOCTOR, ENGINEER, OR A PROFESSIONAL OF ANY KIND. ALL I OFFER ARE IDEAS THAT YOU CAN DRAW FROM AND A BIT OF ENTERTAINMENT. THANK YOU AND GOD BLESS.




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