DOD AUFTRAGNEHMER BRYAN TEW CIA GEDANKENKONTROLLE BEINHALTET DIE SAMMLUNG UND KATALOGISIERUNG VON DA

DOD AUFTRAGNEHMER BRYAN TEW CIA GEDANKENKONTROLLE BEINHALTET DIE SAMMLUNG UND KATALOGISIERUNG VON DATEN ÜBER GEDÄCHTNISREFERENZEN DER OPFER



Hast Du auch Bilder oder Videos mit schwarzem Hintergrund im Kopf? Nun, das sind die Hive Mind Teams. Denkst du immer und immer wieder an den gleichen Scheiß? Das sind auch sie. Das nennt sich übrigens Image to Skull. Es gibt Voice to Skull V2k und I2k. Also Stimme zu Kopf und Bild zu Kopf. So wird das im Fachjargon in der Targeted Individual (Zielpersonen) Community genannt. Dann gibt es noch synthetic telepathy also synthetische Telepathie wobei mache Leute auch sagen es sind nur 2 Agenten oder ein Skript die sich gegenseitig im Kopf der Zielperson belabern.

Beispiel: Man lässt dich lässt dich an eine Sprite Dose denken. Der Hintergrund ist schwarz.

Wenn du nun zum Rewe gehst warten schon Gangstalker vom BND beauftragt am Regal um zu sehen ob du die Sprite holst.

So verifizieren sie ob ihre Technologie funktioniert.

Mindcontrol kann ohne Verifizierung nicht funktionieren.

SCHLAFENTZUG UND TRAUMA VERHINDERN DAS MAN DIES ERKENNT ALSO SEIN AKTIVES GEDÄCHNIS LESEN KANN!

Seid vorsichtig ich gehe sogar soweit zu sagen das Menschen NICHT in Bildern denken.

Stellt Euch vor das ist alles nur die Gedankenübertragung.

https://patentimages.storage.googleapis.com/a3/0b/e3/71943bc66c22f5/DE10253433A1.pdf

Das ist eines von Bryans älteren Videos aus seinem gelöschten Kanal.

Teile der Untertitel habe ich bearbeitet der Rest ist YouTubes automatische Übersetzung welche ich mit www.downsub.com heruntergeladen und mit HandBrake ins Video eingebrannt habe. SRT Dateien können einfach im Editor bearbeitet werden.

https://downsub.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuJhY8xRFa4Q

HandBrake

https://handbrake.fr/