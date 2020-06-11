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20200611 - La censura mata: ¡muerte a la censura! ¿Y prisión para los censores?
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5 views • August 25, 2020
11 de junio de 2020
Continuaremos profundizando en los mismos puntos de la octava sesión
1) La censura mata: ¡muerte a la censura! ¿Y prisión para los censores?
2) Movilización FÍSICA contra mascarilla y el confinamiento-y-desconfinamiento
3) Seguiremos con “Ganar ahora la batalla de los tests”
4) Elementos preparativos para “Ganar pronto la decisiva batalla de la vacuna”
y 5) Elementos nuevos avanzando en DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”!!!
Continuaremos profundizando en los mismos puntos de la octava sesión
1) La censura mata: ¡muerte a la censura! ¿Y prisión para los censores?
2) Movilización FÍSICA contra mascarilla y el confinamiento-y-desconfinamiento
3) Seguiremos con “Ganar ahora la batalla de los tests”
4) Elementos preparativos para “Ganar pronto la decisiva batalla de la vacuna”
y 5) Elementos nuevos avanzando en DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”!!!
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