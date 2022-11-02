Sódóma og Gómorra er raunveruleg: Ungt fólk á skilið heilbrigða uppreisn - Icelandic Audio

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Fátækur meirihluti mannkyns á réttlæti skilið
. Ron Wyatt enduruppgötvaði hinn sanna stað Sódómu og Gómorru sem einnig er staðfest af rómverska sagnfræðingnum Josephus. En þetta er þvert á það sem nánast allir prestaskólar kenna!? Hvers vegna er verið að leyna þessum gimsteini sögunnar? Ron Wyatt gerði margar aðrar frábærar uppgötvanir sem sjálfstætt fjármagnaður fornleifafræðingur (áhugamaður). Guð vinnur í gegnum lítilmagnann og auðmjúkan til að deila dýrð sinni og hjálpa fleira fólki. Guð blessi og miðla því áfram, í Krists nafni!
Ókeypis niðurhal á hljóðbiblíu 500+ tungumálum: https://faithcomesbyhearing.com
Thamudic áletranir á Jebel el Lawz voru þýddar og lýsa Bræddum kálfi! Þau finnast við hliðina á menórunni sem Dr. Kim uppgötvaði.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sódóma og Gómorra - Borgirnar á sléttunni - Aska og brennisteinn eru áminningar um eldheitan atburð
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
„Sínaífjall í Arabíu“ Galatabréfið 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
ferðast í Sádi-Arabíu til Sínaífjalls og annarra vefsvæða: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Kaíró til Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba til Arabíu: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock and Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Sínaífjall og gullkálfaaltari: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com lét gefa út Red Sea Miracle II myndina sína á Rauðahafsmótinu - Sínaífjalli sem kemur næst og hún mun sýna Jebel el Lawz
brennisteinn, biblían, guð, náð, kærleikur, Kristur, Jesús, synd, mannkyn, saga, réttlæti, sönnun, dómur, Abraham, miskunn, falin, arabía, gómorra, Sódóma, brennisteinn, hlutur, brennisteinn, fátækt, sódómía, Jósephus