Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 15.06.2023. l'Humanité contre Satan

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Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay.
PRIERE DE SAINT BENOIT
Ô Croix du Saint Père Benoît
Croix Sainte, sois ma Lumière !
Non ! …. Dragon !... Tu ne dirigeras pas ma vie !...
Va-t’en !...
Retire-toi, satan !...
Non ! Jamais tu ne pourras me convaincre de suivre tes vanités !
Ce sont les maux que tu lâches sur nous comme de l’eau !
Garde tes venins pour toi !
Bois-les !
Vive Jésus !
Alléluia, alléluia, alléluia !
Prière de repentance
+ Ô seigneur, créateur des Cieux, des mondes et de la Terre,
Père de miséricorde pour l’humanité !
Je te confesse mes erreurs, liées à mon incapacité de discerner le bien du mal !
« Mon péché est d’avoir cédé à la peur en me faisant injecter la semence de lucifer dans le corps ! »
Je demande la grâce du pardon mais aussi de me pardonner mes faiblesses
+ Ô seigneur,, lave-moi avec l’hysope du ciel, afin que mon corps et mon âme incarnée soient purifiés !
Chasse de mon corps et de mon mental, la pestilence du dragon !
Ferme les portes invisibles dans mon corps et hors de mon corps qui permettent aux non-humains de se nourrir de mon énergie vitale !
+ Ô seigneur,
guéris-moi de tout mal, de toute maladie, afin que je puisse t’honorer dans la Vérité et la transparence !
+ Amen
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Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières.
Ordre Religieux de Saint André
Chapelle à Antibes
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06600 Antibes