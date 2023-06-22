Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 15.06.2023. l'Humanité contre Satan

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. PRIERE DE SAINT BENOIT Ô Croix du Saint Père Benoît Croix Sainte, sois ma Lumière ! Non ! …. Dragon !... Tu ne dirigeras pas ma vie !... Va-t’en !... Retire-toi, satan !... Non ! Jamais tu ne pourras me convaincre de suivre tes vanités ! Ce sont les maux que tu lâches sur nous comme de l’eau ! Garde tes venins pour toi ! Bois-les ! Vive Jésus ! Alléluia, alléluia, alléluia ! Prière de repentance + Ô seigneur, créateur des Cieux, des mondes et de la Terre, Père de miséricorde pour l’humanité ! Je te confesse mes erreurs, liées à mon incapacité de discerner le bien du mal ! « Mon péché est d’avoir cédé à la peur en me faisant injecter la semence de lucifer dans le corps ! » Je demande la grâce du pardon mais aussi de me pardonner mes faiblesses + Ô seigneur,, lave-moi avec l’hysope du ciel, afin que mon corps et mon âme incarnée soient purifiés ! Chasse de mon corps et de mon mental, la pestilence du dragon ! Ferme les portes invisibles dans mon corps et hors de mon corps qui permettent aux non-humains de se nourrir de mon énergie vitale ! + Ô seigneur, guéris-moi de tout mal, de toute maladie, afin que je puisse t’honorer dans la Vérité et la transparence ! + Amen Retrouvez les vidéos de Huillam Daverec / @huillam_daverec pour contacter Padre Bruno: [email protected] pour contacter Père Eric: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Priè... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodelegl... Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397 site internet de Wilanna : https://www.wilannamusic.com/ Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes

