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Silvano Trotta - VACCINS : Analyses chimiques de leurs compositions.
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0 view • June 10, 2020
Import YT 16 janvier 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=EfSft20fWbU
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Une vidéo rapide sur l'analyse chimique de la composition de vaccins. Soyez assis, car cela déménage ! Pour ceux qui veulent approfondir et consulter les analyses de beaucoup de vaccins :
Dossiers et analyses :
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccingate-initial-results-on-infanrix-hexa-chemical-composition.html
https://drive.google.com/file/d/128CfYaaJdMwhx5yvCGDRggl5GIKyfWrC/view
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-priorix-tetra-analysis-2nd-step-update.html
https://drive.google.com/file/d/1isH0XIWLCF0zEaossjrvmltEdNpXoBN-/view
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-final-technical-report-molecular-profile-analysis-of-vaccines.html
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-priorix-tetra-analysis-2nd-step-update.html
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-primi-risultati-sul-profilo-di-composizione-chimica-gardasil9.html
https://www.cnbc.com/2015/03/03/globe-newswire-public-health-officials-know-recently-vaccinated-individuals-spread-disease.html#
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405017/
Parmi les commentaires les deux suivants remarquables :
1.
Merci Sylvano pour ces informations précieuses, essentielles, courageuses ...
Pour ma part j'ai pris progressivement conscience de tout cela il y a une quarantaine d'année.
J'ai été vaccinée très jeune du BCBG à l'ecole , je crois que c'est tout ,mais arrivée à l'âge adulte je n'ai fais aucun rappel et n'est subi aucune vaccination . Je n'en voyais pas l'intérêt et le temps est passé.
Curieusement je n'ai jamais eu la grippe alors que tous mes amis vaccinés et famille tombent comme des mouches chaque hiver ...mais continuent à de faire vacciner ...😕
Mon gendre, très à jour de tous ses vaccins a attrapé la rougeole à 45 ans(il y a 7 ans ) et a failli y passer . Il a ete mis en quarantaine .
C'est moi, la pas vaccinée qui avait le plus d'anti corps et ai pu m'occuper de ma petite fille nouveau née et ma fille tellement désemparée.
Ce ne sont là que d'infimes exemples ...
Je me suis peu à peu informée. Mon adhésion il y a environ 40 ans dans les premiers réseaux "biocoop"à beaucoup aidé a me faire réfléchir et prendre conscience de la dangerosité des vaccins ,des pesticides etc etc et de l'importance d'une alimentation saine.
Je suis effarée devant la naïveté d'une majorité de gens qui gobe tout et n'importe quoi parcque on l'a dit à la télé ...
Heureusement qu'il y en a d'autres plus perspicaces qui essaient de lutter contre ces inepties qui mènent notre "Humanité "à sa perte .
Merci à toi dont je salue le travail courageux sur de nombreux sujets de société pour nous éclairer et nous informer .
Nicole
2.
Même observation à mon niveau . Jamais de vaccin à part ceux de l'enfance et pas de rappel après .
Pas de grippe en général . Et quand j'en ai une , ça ne dure pas ..
Ma mère âgée tenait pourtant à faire son vaccin anti grippe .alors qu'elle souffrait d'une leucémie .
Informé sur le coté destructeur des vaccins, je lu en parlais . Sur les deux dernières années de sa vie,
elle a accepté de ne plus faire de vaccin dit anti grippe .
Résultat : elle a arrêté de faire des bronchites à répétition et des infections urinaires .
Elle a donc arrêté de prendre tous les médicaments que lui prescrivait son médecin
pour traiter ces infections .
Un point commun à tous les cancers c'est le système immunitaire défaillant .
les vaccins ne contribueraient ils pas à leur mesure à l'affaiblissement du système immunitaire ?
Les autres personnes de ma famille qui se faisaient vacciner constataient à chaque fois
les symptômes de la grippe ( courbatures , fièvre ) , après l'injection du vaccin ) . Là aussi
un jour ils ont arrêté la vaccination .
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Une vidéo rapide sur l'analyse chimique de la composition de vaccins. Soyez assis, car cela déménage ! Pour ceux qui veulent approfondir et consulter les analyses de beaucoup de vaccins :
Dossiers et analyses :
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccingate-initial-results-on-infanrix-hexa-chemical-composition.html
https://drive.google.com/file/d/128CfYaaJdMwhx5yvCGDRggl5GIKyfWrC/view
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-priorix-tetra-analysis-2nd-step-update.html
https://drive.google.com/file/d/1isH0XIWLCF0zEaossjrvmltEdNpXoBN-/view
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-final-technical-report-molecular-profile-analysis-of-vaccines.html
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-priorix-tetra-analysis-2nd-step-update.html
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-primi-risultati-sul-profilo-di-composizione-chimica-gardasil9.html
https://www.cnbc.com/2015/03/03/globe-newswire-public-health-officials-know-recently-vaccinated-individuals-spread-disease.html#
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405017/
Parmi les commentaires les deux suivants remarquables :
1.
Merci Sylvano pour ces informations précieuses, essentielles, courageuses ...
Pour ma part j'ai pris progressivement conscience de tout cela il y a une quarantaine d'année.
J'ai été vaccinée très jeune du BCBG à l'ecole , je crois que c'est tout ,mais arrivée à l'âge adulte je n'ai fais aucun rappel et n'est subi aucune vaccination . Je n'en voyais pas l'intérêt et le temps est passé.
Curieusement je n'ai jamais eu la grippe alors que tous mes amis vaccinés et famille tombent comme des mouches chaque hiver ...mais continuent à de faire vacciner ...😕
Mon gendre, très à jour de tous ses vaccins a attrapé la rougeole à 45 ans(il y a 7 ans ) et a failli y passer . Il a ete mis en quarantaine .
C'est moi, la pas vaccinée qui avait le plus d'anti corps et ai pu m'occuper de ma petite fille nouveau née et ma fille tellement désemparée.
Ce ne sont là que d'infimes exemples ...
Je me suis peu à peu informée. Mon adhésion il y a environ 40 ans dans les premiers réseaux "biocoop"à beaucoup aidé a me faire réfléchir et prendre conscience de la dangerosité des vaccins ,des pesticides etc etc et de l'importance d'une alimentation saine.
Je suis effarée devant la naïveté d'une majorité de gens qui gobe tout et n'importe quoi parcque on l'a dit à la télé ...
Heureusement qu'il y en a d'autres plus perspicaces qui essaient de lutter contre ces inepties qui mènent notre "Humanité "à sa perte .
Merci à toi dont je salue le travail courageux sur de nombreux sujets de société pour nous éclairer et nous informer .
Nicole
2.
Même observation à mon niveau . Jamais de vaccin à part ceux de l'enfance et pas de rappel après .
Pas de grippe en général . Et quand j'en ai une , ça ne dure pas ..
Ma mère âgée tenait pourtant à faire son vaccin anti grippe .alors qu'elle souffrait d'une leucémie .
Informé sur le coté destructeur des vaccins, je lu en parlais . Sur les deux dernières années de sa vie,
elle a accepté de ne plus faire de vaccin dit anti grippe .
Résultat : elle a arrêté de faire des bronchites à répétition et des infections urinaires .
Elle a donc arrêté de prendre tous les médicaments que lui prescrivait son médecin
pour traiter ces infections .
Un point commun à tous les cancers c'est le système immunitaire défaillant .
les vaccins ne contribueraient ils pas à leur mesure à l'affaiblissement du système immunitaire ?
Les autres personnes de ma famille qui se faisaient vacciner constataient à chaque fois
les symptômes de la grippe ( courbatures , fièvre ) , après l'injection du vaccin ) . Là aussi
un jour ils ont arrêté la vaccination .
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