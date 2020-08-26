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Pantomidemia
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92 views • August 26, 2020
Compilación de fragmentos en los que diferentes profesionales se pronuncian públicamente en significativa disidencia con la propaganda oficial de alarma ante el coronavirus. En paralelo, se suceden diapositivas con argumentos, reflexiones y humoradas en repudio a la suspensión por tiempo indeterminado de derechos naturales, constitucionales y “humanos” elementales bajo excusas sanitarias.
Edición: 25 de agosto del 2020
Sugerimos no confundir el presente video con el libro titulado “Pantomidemia - Imposición de una Nueva SubNormalidad mediante la Moralidad de la Obediencia”, accesible en http://online.anyflip.com/zlbia/yuxd y rastreable en https://pantomidemia.blogspot.com.
_______________
Material audiovisual utilizado en la confección del presente video:
Aldous Huxley
Fuente: https://youtu.be/alasBxZsb40
Entrevista con Mike Wallace, 18-05-1958
Dra. Natalia Prego Cancelo
Fuente: https://youtu.be/PI08Wi1oFNQ
Entrevista en El Toro TV
Dra. María José Martínez Albarracín
Fuente: https://youtu.be/aiD4fxY9ujA
Rueda de Prensa de Médicos por la Verdad, 25 de Julio de 2020
Dr. Wolfgang Wodarg
Fuente: https://youtu.be/p_AyuhbnPOI
Exposición para CORONA.film
Dr. Martin Haditsch
Fuente: https://youtu.be/BdY0AGafv8c
Exposición para CORONA.film
Dr. Mario Borini y Mariana Colombres Garmendia
Fuente: https://youtu.be/fQtFNvAQhUo
Entrevista al Epidemiólogo Mario Borini por Verónica Ressia, 20-07-2020
Dr. Artin Massihi y Dr. Dan Erickson
Fuente: https://www.brighteon.com/d3c11448-5da8-446a-b770-acc8edeee4c4
Conferencia de prensa, 22-04-2020
Dr. Mario Borini
Fuente: https://youtu.be/7Wa2Tj1RxaA
Reportaje de Maximiliano Lequi en Radio Zónica, 2-07-2020
Dr. Pablo Goldschmidt
Fuente: https://youtu.be/a55pfjkjOoM
Reportaje de Chiche Gelblung, 3-04-2020
Dr. Mario Borini
Fuente: https://youtu.be/V8k_0uR_ADI
Entrevista con Nicolás Magaldi en El Show del Problema, 10-07-2020
Diputado Vittorio Sgarbi
Fuente: https://youtu.be/5n5JcPAA5mU
Cámara de Diputados de Italia, 24-04-2020
Dra. Chinda Brandolino
Fuente: https://youtu.be/tn9bc_LiJEQ
Entrevista con Samuel Ángel
Dr. Pablo Goldschmidt
Fuente: https://youtu.be/lK2kcLxuTJA
Reportaje de Mario Longobardi en Radio Mitre
Dr. René Schlott
Fuente: https://youtu.be/oldwuF5JPEI
Exposición para CORONA.film
Dr. Marcelo Peretta
Fuente: https://youtu.be/piTnBlk1Sxc
Entrevista con Fernando Ferreira
Dr. Marcelo Peretta
Fuente: https://youtu.be/sP4wYqQGSkk
Entrevista con Fernando Ferreira
“Más seguridad en los aeropuertos” por Miguel Brieva
Fuente: https://autoresvarios.files.wordpress.com/2016/03/1533-seguridad-en-aeropuertos.jpg
“Oiga, Julita” por Francisco Olea
Fuente: https://oleismos.blogspot.com/2016/01/987.html
Jabalíes comiendo
Fuente: https://youtu.be/NMsfUFAiOx4
Música: “ACID” de Metre
Fuente: https://freemusicarchive.org/music/Metre/2019030441532571/ACID#
Diapositivas: https://www.dropbox.com/sh/wbw9dw2kys8o735/AAC5OKadhafkshcbD69bFo19a
Edición: 25 de agosto del 2020
Sugerimos no confundir el presente video con el libro titulado “Pantomidemia - Imposición de una Nueva SubNormalidad mediante la Moralidad de la Obediencia”, accesible en http://online.anyflip.com/zlbia/yuxd y rastreable en https://pantomidemia.blogspot.com.
_______________
Material audiovisual utilizado en la confección del presente video:
Aldous Huxley
Fuente: https://youtu.be/alasBxZsb40
Entrevista con Mike Wallace, 18-05-1958
Dra. Natalia Prego Cancelo
Fuente: https://youtu.be/PI08Wi1oFNQ
Entrevista en El Toro TV
Dra. María José Martínez Albarracín
Fuente: https://youtu.be/aiD4fxY9ujA
Rueda de Prensa de Médicos por la Verdad, 25 de Julio de 2020
Dr. Wolfgang Wodarg
Fuente: https://youtu.be/p_AyuhbnPOI
Exposición para CORONA.film
Dr. Martin Haditsch
Fuente: https://youtu.be/BdY0AGafv8c
Exposición para CORONA.film
Dr. Mario Borini y Mariana Colombres Garmendia
Fuente: https://youtu.be/fQtFNvAQhUo
Entrevista al Epidemiólogo Mario Borini por Verónica Ressia, 20-07-2020
Dr. Artin Massihi y Dr. Dan Erickson
Fuente: https://www.brighteon.com/d3c11448-5da8-446a-b770-acc8edeee4c4
Conferencia de prensa, 22-04-2020
Dr. Mario Borini
Fuente: https://youtu.be/7Wa2Tj1RxaA
Reportaje de Maximiliano Lequi en Radio Zónica, 2-07-2020
Dr. Pablo Goldschmidt
Fuente: https://youtu.be/a55pfjkjOoM
Reportaje de Chiche Gelblung, 3-04-2020
Dr. Mario Borini
Fuente: https://youtu.be/V8k_0uR_ADI
Entrevista con Nicolás Magaldi en El Show del Problema, 10-07-2020
Diputado Vittorio Sgarbi
Fuente: https://youtu.be/5n5JcPAA5mU
Cámara de Diputados de Italia, 24-04-2020
Dra. Chinda Brandolino
Fuente: https://youtu.be/tn9bc_LiJEQ
Entrevista con Samuel Ángel
Dr. Pablo Goldschmidt
Fuente: https://youtu.be/lK2kcLxuTJA
Reportaje de Mario Longobardi en Radio Mitre
Dr. René Schlott
Fuente: https://youtu.be/oldwuF5JPEI
Exposición para CORONA.film
Dr. Marcelo Peretta
Fuente: https://youtu.be/piTnBlk1Sxc
Entrevista con Fernando Ferreira
Dr. Marcelo Peretta
Fuente: https://youtu.be/sP4wYqQGSkk
Entrevista con Fernando Ferreira
“Más seguridad en los aeropuertos” por Miguel Brieva
Fuente: https://autoresvarios.files.wordpress.com/2016/03/1533-seguridad-en-aeropuertos.jpg
“Oiga, Julita” por Francisco Olea
Fuente: https://oleismos.blogspot.com/2016/01/987.html
Jabalíes comiendo
Fuente: https://youtu.be/NMsfUFAiOx4
Música: “ACID” de Metre
Fuente: https://freemusicarchive.org/music/Metre/2019030441532571/ACID#
Diapositivas: https://www.dropbox.com/sh/wbw9dw2kys8o735/AAC5OKadhafkshcbD69bFo19a
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