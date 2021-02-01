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Der Krebs-Report
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Informationen über Standard-Krebsbehandlung und vermutlich Alternativen.
Dr. Rath 2:30:47 Krebs: Wehrt Euch gegen schulmedizinische Krebsbehandlung/Wehrt Euch gegen die Pharma-Mafia https://www.youtube.com/watch?v=pAalj-RfaeI
Lothar Hirneise Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe 7:08 https://www.youtube.com/watch?v=cg-HIm83Fy8
Lothar Hirneise: Onkologie 2018 – Time for Change 56, 5min https://www.youtube.com/watch?v=H5U-T9hwniM
Alternative Krebstherapien: Lothar Hirneise vom 3E-Zentrum https://www.youtube.com/watch?v=yXoc_dGuvro
https://www.youtube.com/watch?v=yXoc_dGuvro
Krebs, mit natürlichen Methoden heilbar! Sonnenlicht, Vitamine, Wasser, Gemüse, Früchte. https://www.youtube.com/watch?v=02V3VQRaYjc
Krebs ist schon lange heilbar
Ernährung- Obst & Gemüse hilft gegen Krebs, Gelenkprobleme usw.
https://www.youtube.com/watch?v=V0btz3JU_-s
B17 https://www.youtube.com/watch?v=eTIL70ZIMDs
Der Krebs Bankrott - Mikroskopie Dokumentation https://www.youtube.com/watch?v=NwKw63yxVqA
https://www.youtube.com/watch?v=3ivpJx3gkMY
#
https://lupocattivoblog.com/2017/05/07/chlordioxid-mms-erfahrungsberichte-heilen-mit-chlordioxid/
Chemotherapie nicht wirkt. Seine Forschungen zeigten: Menschen sterben nicht aufgrund von Krebs – sondern an der Chemotherapie! https://www.horizonworld.de/berkley-professor-chemotherapie-meist-toedlich/
http://www.initiative.cc/Artikel/2010_02_04_chemotherapie.htm
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/27/chemotherapie-das-falsche-versprechen-der-heilung-vom-krebs/
*John Virapen ist ein ehemaliger Manager der Pharmakonzerne Eli Lilly and Company (1980 bis 1988 Geschäftsführer) und Novo Nordisk, der 2006 unter dem Pseudonym John engen auf Deutsch einen Enthüllungsroman über Manipulationen bei der Arzneimittelzulassung herausgab.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/todesursache-chemotherapie-ia.html
https://www.focus.de/finanzen/news/teurer-kampf-gegen-den-krebs-so-verdient-die-pharmaindustrie-milliarden-mit-dem-leben-der-erkrankten_id_4897513.html
https://www.vitaminum.net/blog/lobbyismus-medizin/zitate-die-aufhorchen-lassen...
http://www.niw.de/uploads/pdf/publikationen/Branchenanalyse_2013_Pharmazeutische_Industrie.pdf
https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/chemotherapie-wirkung-resistenz.php
https://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/igel/article/941507/heilpraktiker-diskussion-schuss-bug-alternativmedizinischen-aerzte.html
http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/medizin/medizin-experten-fordern-reform-von-heilpraktiker-gesetz-aid-1.7026625
http://www.onmeda.de/behandlung/krebstherapie.html
https://www.gesundheitsrebell.de/die-erfolgsrate-der-chemotherapie#Chemotherapie_ist_Mord_--_DAS_sagen_Onkologen_uber_ihre_eigene_Behandlung
Chemotherapie bei der Behandlung von Krebs ist ein Armutszeugnis. Studie belegt einen „Erfolg“ von gerade mal 2,2 Prozent.
In der Zeitschrift Clinical Oncology erschien im Jahre 2004 ein Artikel von drei australischen Professoren mit dem Titel: The Contribution of Cytotoxic to 5-year Survival in Adult Malignancies. Darin wurden die Daten klinischer Studien mit Chemotherapien der letzten 20 Jahre in Australien und den USA untersucht. Das Ergebnis ist gelinde gesagt niederschmetternd. Obwohl in Australien gerade mal 2,3% und in den USA nur 2,1% aller Patienten von einer Chemotherapie profitieren, wird den Krebspatienten bis heute immer noch angeraten, genau diese Therapien zu machen.
Cancer : un traitement simple et non toxique (Französisch) Taschenbuch – 1. September 2016
von Laurent Schwartz (Autor), Luc Montagnier (Préface) (Autor) :
Was wäre, wenn sie nicht nur versuchen, Krebszellen mit aggressiven Mitteln zu zerstören, sondern auch wieder funktionsfähig gemacht würden? Dieser Ansatz kann die Wirksamkeit der Chemotherapie und das Überleben der Patienten verbessern.
Dies ist der Glaube von Dr. Laurent Schwartz, der von vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt geteilt wird. Der brillante Arzt und Krebsforscher hat in seiner Karriere Beweise dafür gesammelt, dass die Mechanismen, die eine anarchische Vermehrung der Zellen bewirken, im Wesentlichen mit dem Problem der Zuckerverbrennung zusammenhängen.
In diesem für Patienten und Pflegekräfte geschriebenen Buch schlägt er vor, den Stoffwechsel von Krebszellen durch eine Kombination aus ungiftigen und billigen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln oder durch eine kohlenhydratarme Ernährung zu normalisieren. Von dieser Stoffwechselbehandlung haben bereits viele Patienten profitiert.
„Krebs ist nur eine Krankheit. Eine schmutzige Krankheit, aber eine einfachere Krankheit als Sie denken. Es wird bald eine Geißel der Vergangenheit sein. "
Dr. Rath 2:30:47 Krebs: Wehrt Euch gegen schulmedizinische Krebsbehandlung/Wehrt Euch gegen die Pharma-Mafia https://www.youtube.com/watch?v=pAalj-RfaeI
Lothar Hirneise Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe 7:08 https://www.youtube.com/watch?v=cg-HIm83Fy8
Lothar Hirneise: Onkologie 2018 – Time for Change 56, 5min https://www.youtube.com/watch?v=H5U-T9hwniM
Alternative Krebstherapien: Lothar Hirneise vom 3E-Zentrum https://www.youtube.com/watch?v=yXoc_dGuvro
https://www.youtube.com/watch?v=yXoc_dGuvro
Krebs, mit natürlichen Methoden heilbar! Sonnenlicht, Vitamine, Wasser, Gemüse, Früchte. https://www.youtube.com/watch?v=02V3VQRaYjc
Krebs ist schon lange heilbar
Ernährung- Obst & Gemüse hilft gegen Krebs, Gelenkprobleme usw.
https://www.youtube.com/watch?v=V0btz3JU_-s
B17 https://www.youtube.com/watch?v=eTIL70ZIMDs
Der Krebs Bankrott - Mikroskopie Dokumentation https://www.youtube.com/watch?v=NwKw63yxVqA
https://www.youtube.com/watch?v=3ivpJx3gkMY
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https://lupocattivoblog.com/2017/05/07/chlordioxid-mms-erfahrungsberichte-heilen-mit-chlordioxid/
Chemotherapie nicht wirkt. Seine Forschungen zeigten: Menschen sterben nicht aufgrund von Krebs – sondern an der Chemotherapie! https://www.horizonworld.de/berkley-professor-chemotherapie-meist-toedlich/
http://www.initiative.cc/Artikel/2010_02_04_chemotherapie.htm
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/27/chemotherapie-das-falsche-versprechen-der-heilung-vom-krebs/
*John Virapen ist ein ehemaliger Manager der Pharmakonzerne Eli Lilly and Company (1980 bis 1988 Geschäftsführer) und Novo Nordisk, der 2006 unter dem Pseudonym John engen auf Deutsch einen Enthüllungsroman über Manipulationen bei der Arzneimittelzulassung herausgab.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/todesursache-chemotherapie-ia.html
https://www.focus.de/finanzen/news/teurer-kampf-gegen-den-krebs-so-verdient-die-pharmaindustrie-milliarden-mit-dem-leben-der-erkrankten_id_4897513.html
https://www.vitaminum.net/blog/lobbyismus-medizin/zitate-die-aufhorchen-lassen...
http://www.niw.de/uploads/pdf/publikationen/Branchenanalyse_2013_Pharmazeutische_Industrie.pdf
https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/chemotherapie-wirkung-resistenz.php
https://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/igel/article/941507/heilpraktiker-diskussion-schuss-bug-alternativmedizinischen-aerzte.html
http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/medizin/medizin-experten-fordern-reform-von-heilpraktiker-gesetz-aid-1.7026625
http://www.onmeda.de/behandlung/krebstherapie.html
https://www.gesundheitsrebell.de/die-erfolgsrate-der-chemotherapie#Chemotherapie_ist_Mord_--_DAS_sagen_Onkologen_uber_ihre_eigene_Behandlung
Chemotherapie bei der Behandlung von Krebs ist ein Armutszeugnis. Studie belegt einen „Erfolg“ von gerade mal 2,2 Prozent.
In der Zeitschrift Clinical Oncology erschien im Jahre 2004 ein Artikel von drei australischen Professoren mit dem Titel: The Contribution of Cytotoxic to 5-year Survival in Adult Malignancies. Darin wurden die Daten klinischer Studien mit Chemotherapien der letzten 20 Jahre in Australien und den USA untersucht. Das Ergebnis ist gelinde gesagt niederschmetternd. Obwohl in Australien gerade mal 2,3% und in den USA nur 2,1% aller Patienten von einer Chemotherapie profitieren, wird den Krebspatienten bis heute immer noch angeraten, genau diese Therapien zu machen.
Cancer : un traitement simple et non toxique (Französisch) Taschenbuch – 1. September 2016
von Laurent Schwartz (Autor), Luc Montagnier (Préface) (Autor) :
Was wäre, wenn sie nicht nur versuchen, Krebszellen mit aggressiven Mitteln zu zerstören, sondern auch wieder funktionsfähig gemacht würden? Dieser Ansatz kann die Wirksamkeit der Chemotherapie und das Überleben der Patienten verbessern.
Dies ist der Glaube von Dr. Laurent Schwartz, der von vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt geteilt wird. Der brillante Arzt und Krebsforscher hat in seiner Karriere Beweise dafür gesammelt, dass die Mechanismen, die eine anarchische Vermehrung der Zellen bewirken, im Wesentlichen mit dem Problem der Zuckerverbrennung zusammenhängen.
In diesem für Patienten und Pflegekräfte geschriebenen Buch schlägt er vor, den Stoffwechsel von Krebszellen durch eine Kombination aus ungiftigen und billigen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln oder durch eine kohlenhydratarme Ernährung zu normalisieren. Von dieser Stoffwechselbehandlung haben bereits viele Patienten profitiert.
„Krebs ist nur eine Krankheit. Eine schmutzige Krankheit, aber eine einfachere Krankheit als Sie denken. Es wird bald eine Geißel der Vergangenheit sein. "
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