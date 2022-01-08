Πως εξηγείται αλλιώς αν δεν παίρνουν ναρκωτικά; Υπουργός τα λέει, ο πρωθυπούργος τι γνώμη έχει;

Ο γιός του "εβραιομάχου" τα λέει...

Ο υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης λέει ότι έβλεπε τους λοιμωξιολόγους του γκούβερνου, τους ταγμένους να πείσουν τον κοσμάκη για τον εμβολιασμό, να προσπαθούν με ένα ΦΟΒΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ για ένα νέο σκεύασμα ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ!!! Ενός σκευάσματος που δεν είχαν γίνει οι κλινικές έρευνες και που αποφάσισε ο Π.Ο.Υ. να το βγάλει σε κυκλοφορία αλλά ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Ακούγαμε επιστήμονες να λένε ότι είναι εγκληματική αμέλεια αν δεν μπολιαστείτε χωρίς να μπορούν να απαντήσουν ποιά ήταν αυτή η αναγκαιότητα...

Το να μπαίνεις σε μια κατάσταση ΠΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ....

ΟΥΟΥουουουφφφφφ! ανάσανα, τελικά δεν ήμουν ψεκασμένος!

ΑΑαααχχχχ, ησύχασα... ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΛΙΑΣΤΙΚΑ....

ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ βρε παιδιάαα....

(Θυμίζω απλά ότι οι ναζήδες πριν φύγουν από την Αθήνα το 1944 εκτέλεσαν όλους τους δοσίλογους. Προβλέπω σύντομα λοιμωξιογόνους στην ηλεκτρική καρέκλα από τους κυβερνητικούς, όσο τους μένει χρόνος. Την προδοσία πολλοί ηγάπησαν, τον προδότη ΟΥΔΕΙΣ)