© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Endlich Recherchier-Hilfe: Wie erhalte ich ehrliche, nicht "nach-gerichtete" Informationen?
Follow
1
Download MP3
Share
Report
118 views • February 19, 2021
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Endlich die Wahrheit über die Massenmedien
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Während die MSM (Massenmedien) (im Film brilliant aufgedeckt) mittlerweile eigene sogenannten "Faktenchecker" bereitstellen, um unbequeme Wahrheiten, die den "Bürger" nicht erreichen sollen, mit Diskreditierung, Diffamierung, Verleumdung und anderen schmutzigen Tricks zu unterdrücken, sind parallel weitere Wahrheitsverdreher installiert, die die Recherchen erschweren und Verwirrung säen sollen, damit der Wahrheitssuchende abhängig bleibt. Da es momentan immer mehr Menschen gibt, die merken, dass etwas nicht stimmt und daraufhin ihren Geist öffnen wollen, möchten wir denen helfen sich in dem riesigen Dschungel überhaupt zurecht finden zu können. Dafür haben wir eine Liste dieser "Wahrheitstester" zusammengestellt, die sicherlich noch weiter ausgebaut werden kann. Wir freuen uns auf Unterstützung in den Kommentaren.
https://www.file-upload.net/download-14558920/Faktencheck.pdf.html
Was wir noch in den Film hätten unterbringen müssen: „Drehe alle Informationen der MSM um, und du bist auf dem richtigen Wege“, Alexander W. Orpheus
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Endlich die Wahrheit über die Massenmedien
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Während die MSM (Massenmedien) (im Film brilliant aufgedeckt) mittlerweile eigene sogenannten "Faktenchecker" bereitstellen, um unbequeme Wahrheiten, die den "Bürger" nicht erreichen sollen, mit Diskreditierung, Diffamierung, Verleumdung und anderen schmutzigen Tricks zu unterdrücken, sind parallel weitere Wahrheitsverdreher installiert, die die Recherchen erschweren und Verwirrung säen sollen, damit der Wahrheitssuchende abhängig bleibt. Da es momentan immer mehr Menschen gibt, die merken, dass etwas nicht stimmt und daraufhin ihren Geist öffnen wollen, möchten wir denen helfen sich in dem riesigen Dschungel überhaupt zurecht finden zu können. Dafür haben wir eine Liste dieser "Wahrheitstester" zusammengestellt, die sicherlich noch weiter ausgebaut werden kann. Wir freuen uns auf Unterstützung in den Kommentaren.
https://www.file-upload.net/download-14558920/Faktencheck.pdf.html
Was wir noch in den Film hätten unterbringen müssen: „Drehe alle Informationen der MSM um, und du bist auf dem richtigen Wege“, Alexander W. Orpheus
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.