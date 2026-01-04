BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
¡MÉXICO, Misiles en la Frontera! Bases de MISILES en Zonas CLAVE
Conspiraciones y Noticias
Conspiraciones y Noticias
76 views • 1 day ago

Hay un nuevo actor en el tablero militar de América y está en nuestra propia frontera. México acaba de anunciar una decisión que está sacudiendo los cimientos de la geopolítica continental, la construcción de bases de misiles antiaéreos y balísticos en sus principales zonas fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, nombres que hasta ahora evocaban comercio, migración o seguridad pública, pero que pronto podrían convertirse en sinónimos de poder militar estratégico.

El anuncio no ha sido menor. El propio Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que estas nuevas instalaciones estarán equipadas con sistemas de defensa aérea de última generación, misiles balísticos de corto y mediano alcance y centros de control subterráneos con capacidad de respuesta inmediata.

Post completo: https://rumble.com/v73u9nk-mxico-misiles-en-la-frontera-bases-de-misiles-en-zonas-clave.html

#2026 #CiudadJuárez #ClaudiaSheinbaum #DonaldTrump #Guerra #invasión #Matamoros #México #misiles #frontera #Noticias #Tijuana

mexicodonald trumpinvasionguerraclaudia sheinbaum
