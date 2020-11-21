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DHS & CISA FAILED ### CCP DEMOCRATs TERRORISTS HAVE YOUR NAME AND ADDRESS FROM DOMINION ILLEGAL VOTE SYSTEM ### STAY ARMED 100 % OF THE TIME; SET UP KILL ZONES - NO PRISONERS
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120 views • November 21, 2020
CREDIT [ Trump votes crushed cheating system; Shocking Frankfurt server raw data to be leaked | Eye Opener - Eye Opener 51.9K subscribers ]
https://www.veteranstoday.com/2020/09/15/judge-rules-alleged-israeli-spy-chad-wolf-now-dhs-head-holding-office-illegally-for-trump/
IT LOOKS LIKE CHAD WOLF FAILED TO ENSURE THAT ELECTION INTEGRITY WAS FREE FROM FOREIGN VOTING MACHINES AND GEORGE SOROS.
VOTERS FOR TRUMP HAD AN IMAGE CAPTURED OF THEIR VOTER BALLOT TRANSMITTED TO SEVERAL FOREIGN SERVERS AND YOUR NAMES, ADDRESSES, AND LOCATION IS NOW IN THE HANDS OF THE ENEMY THANKS TO SECRETARY OF STATES; CISA KREBBS; DHS ACTING DIR. CHAD WOLF.
IN MULTIPLE STATES USING FOREIGN OWNED AND OPERATED VOTING EQUIPMENT THAT CAPTURED AN IMAGE OF YOUR BALLOT AND THEN LOCALLY DESTROYS THE IMAGE - BUT TRANSMITS IT TO THE ENEMY FOR AOC AND THE PREDATOR JAMAICAN -INDIAN CIA CCP ANCHOR BABY.
ONLY PAPER BALLOTS AND HAND COUNTING; POSITIVE CHAIN OF CUSTODY ON TALLIES; AND AT THE SAME TIME EMAIL TO SECRETARY OF STATE AND PRESS ( BOTH CIA MEDIA PRESS AND ALT RIGHT ACTUAL NEWS )
https://www.veteranstoday.com/2020/09/15/judge-rules-alleged-israeli-spy-chad-wolf-now-dhs-head-holding-office-illegally-for-trump/
IT LOOKS LIKE CHAD WOLF FAILED TO ENSURE THAT ELECTION INTEGRITY WAS FREE FROM FOREIGN VOTING MACHINES AND GEORGE SOROS.
VOTERS FOR TRUMP HAD AN IMAGE CAPTURED OF THEIR VOTER BALLOT TRANSMITTED TO SEVERAL FOREIGN SERVERS AND YOUR NAMES, ADDRESSES, AND LOCATION IS NOW IN THE HANDS OF THE ENEMY THANKS TO SECRETARY OF STATES; CISA KREBBS; DHS ACTING DIR. CHAD WOLF.
IN MULTIPLE STATES USING FOREIGN OWNED AND OPERATED VOTING EQUIPMENT THAT CAPTURED AN IMAGE OF YOUR BALLOT AND THEN LOCALLY DESTROYS THE IMAGE - BUT TRANSMITS IT TO THE ENEMY FOR AOC AND THE PREDATOR JAMAICAN -INDIAN CIA CCP ANCHOR BABY.
ONLY PAPER BALLOTS AND HAND COUNTING; POSITIVE CHAIN OF CUSTODY ON TALLIES; AND AT THE SAME TIME EMAIL TO SECRETARY OF STATE AND PRESS ( BOTH CIA MEDIA PRESS AND ALT RIGHT ACTUAL NEWS )
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