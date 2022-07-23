Nachdruck Matthäus der Elberfelder Bibel 1871 via Books on Demand

Ich habe das Evangelium nach Matthäus der Elberfelder Bibel 1871 auf Basis der vom Projekt „Freie Bibel“ bereitgestellten PDF-Druckvorlage unter Ergänzung eines Covers (Bilder der Vorder- und Rückseite des Original-Einbands) über den Druckdienst „Books on Demand“ in Einzelanfertigung als DIN A4-Heft zu Testzwecken bestellt. Ohne Porto hat es 4,70 Euro gekostet. Die Frage ist, wie diese Möglichkeit zukünftig verwendet werden kann, um die Bibeltexte der Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. Der Weg nach Amazon scheint leider dadurch versperrt, dass der Autorenvertrag exklusive Druckrechte fordert, was bei gemeinfreien Werken eine nichtige Klausel ist. Ferner müsste ein Verlustgeschäft zum Zwecke der Liebhaberei oder allerhöchstens die Deckung der Selbstkosten angestrebt werden, da keine Anmeldung eines Gewerbes für den Vertrieb vorliegt. Mit der Methode der Einzelanfertigung für den Eigenbedarf könnte aber schon jetzt eine Bereitstellung via dem „Versand von Druckerzeugnissen“ (https://skreutzer.de/glaube/druckerzeugnisse.html) erfolgen. Ferner wären auch Hardcover-Ausgaben denkbar.