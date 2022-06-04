Dr Malone: ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΠΑΙΔΙΑ _ Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε...

"Το βίντεο του γιατρού R. Malone για τα παιδιά.

Τα έλεγαν οι γιατροί, που εσείς τους λέγατε ψεκασμένους.

Δυστυχώς επαληθεύονται και μάλιστα στα παιδιά σας.

'Οσο κι αν λέτε ότι δεν φταίει το εμβόλιο, για να καλύψετε τις τύψεις σας, δυστυχώς θα σας κυνηγάνε.

Τουλάχιστον, στη μνήμη τους, θα έπρεπε να βγείτε μπροστά και να προσπαθήσετε να σώσετε άλλα παιδιά. Αλλά ο εγωισμός είναι μεγάλο πράγμα. Πιο μεγάλο από τα παιδιά σας.

Και, βέβαια, δεν ισχύει μόνο στους γονείς, αυτή η άρνηση. Πόσους γνωστούς έχω, που έπαθαν κάτι μετά από εμβόλιο, ουδείς παραδέχεται ότι είναι από αυτό.

Άλλοι γνωστοί λένε "και δεν θα ζήσω εγώ τη ζωή μου για να μην κάνω το εμβόλιο; ας πεθάνω, δεν πειράζει". Ναι, σωστά, αν είσαι εφταμόναχος στη ζωή, πέθανε. Αν έχεις παιδιά, έχεις ευθύνη πού θα τα αφήσεις ορφανά, μόνο και μόνο για να χαρείς τη ζωούλα σου.

Θυμάμαι, στην αρχή των εμβολιασμών, έναν γέροντα που έλεγε "μείνετε όσοι μπορείτε ανεμβολίαστοι, θα πρέπει να βοηθήσετε πολλά παιδιά που θα μείνουν ορφανά", εννοώντας τους γονείς τους που θα φεύγουν λόγω των εμβολίων.

Κρίμα να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί, κρίμα που λόγω του εγωισμού σας και της καλοπέρασή σας, κλείνετε ερμητικά τα αυτιά σας.

Ο Θεός να δώσει δύναμη και συγχώρεση σε όλους μας."