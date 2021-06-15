© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Regardez l'humilité de Dieu - Anne-Sophie Rahm
Follow
0
Share
Report
1 view • June 15, 2021
✅ Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=GLpW9CdmSqA
✅ Gaudete :
https://www.youtube.com/channel/UC1e0U_ZadMqPveln4nz4IdQ
Magnifique ce chant que j'ai découvert par hasard récemment en parcourant des vidéos et je voulais vous le partager 😊 la bise 😘
J'ai une pensée particulière pour ma grand-mère aujourd'hui comme chaque jour, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Je t'aime grand-mère ❤️
Paix et amour sur vous tous 🙏❤️
Texte : d’après les paroles de Saint François d'Assise
Enregistrée dans l’église Notre Dame des Champs à Paris
PAROLES DU CHANT Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.
https://www.youtube.com/watch?v=GLpW9CdmSqA
✅ Gaudete :
https://www.youtube.com/channel/UC1e0U_ZadMqPveln4nz4IdQ
Magnifique ce chant que j'ai découvert par hasard récemment en parcourant des vidéos et je voulais vous le partager 😊 la bise 😘
J'ai une pensée particulière pour ma grand-mère aujourd'hui comme chaque jour, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Je t'aime grand-mère ❤️
Paix et amour sur vous tous 🙏❤️
Texte : d’après les paroles de Saint François d'Assise
Enregistrée dans l’église Notre Dame des Champs à Paris
PAROLES DU CHANT Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.