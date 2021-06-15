Regardez l'humilité de Dieu - Anne-Sophie Rahm

✅ Vidéo originale :✅ Gaudete :Magnifique ce chant que j'ai découvert par hasard récemment en parcourant des vidéos et je voulais vous le partager 😊 la bise 😘J'ai une pensée particulière pour ma grand-mère aujourd'hui comme chaque jour, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Je t'aime grand-mère ❤️Paix et amour sur vous tous 🙏❤️Texte : d’après les paroles de Saint François d'AssiseEnregistrée dans l’église Notre Dame des Champs à ParisPAROLES DU CHANT Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’universQui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.