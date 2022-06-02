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ΚΟΡΩΝΟΚΡΑΤΙΑ 2 © ΜΑΣΚΕΣ │Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ (Σύνδεσμος στην περιγραφή)
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3 views • June 02, 2022
Σύνδεσμος : https://www.youtube.com/watch?v=IaehiDAgO6s
Τα ντοκιμαντέρ διατίθενται δωρεάν στο κοινό, αλλά η δημιουργία τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα με μεγάλο προσωπικό και οικονομικό κόστος, χωρίς να υπάρχει από κάπου κάποια οικονομική ενίσχυση. Όποιοι θέλουν να ενισχύσουν το έργο της αντικειμενικής και ελεύθερης ενημέρωσης με κάποια δωρεά, μπορούν να το κάνουν στο ακόλουθο link της Paypal:
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&;redir_token=QUFFLUhqbmNIY2poLVVBNGZpTGNnMkFZLUVQUDQyMlBUd3xBQ3Jtc0ttSWxYbXFTWFpMWUVfbWE1ZTZYVUlIZXNfZUo4MXJTU3lfVC05alRqRlhTN3BPcDhUSHZMdS03VXZ4dnVwZ29hM3hOREJoeHJ0UzZrSDg3dDdEbzNtbEdJNWlWdjN5QTZyckFaRTBmZVdGWjJTLWxXbw&q=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3D4XTBBBQLW2C4L&stzid=UgwbXath9rqDnj0vqql4AaABAg
Theme song: Γρηγόρης Πετράκος - Οι ειδικοί
Μουσική - Στίχοι - Βασίλης Δήμας
Sonar Music
Special thanks to Microworld Explorer for his awesome video with the zoomed mask. Follow his amazing work on Youtube and Instagram!
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&;redir_token=QUFFLUhqbEhtY1FrNk5XdDhNQV9vUHlFNnhRakVnWkhYZ3xBQ3Jtc0tuenluT1FKcGJLRlpqWHhHX3pDeWc5MHo1enhWQW81Yk5OZ1psRVA3aERhbG04dGd5NDFNU3Z0bDBRVXNNUGxYS2dia1NxejBDRnlsNThrbGZKa09sTzE2UXc1ZXh2bkdCS09tWElIUG5GVE9CWDNWaw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmicroworldexplorer%2F%3Fhl%3Den&v=IaehiDAgO6s
Ελεύθερη η αντιγραφή και ο διαμοιρασμός σε DVDs, USBs κτλ, έτσι ώστε να το δούνε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελεύθερη η αναπαραγωγή σε πλατείες όπου γίνεται ενημέρωση του κόσμου (πχ. με προτζέκτορα). Ελεύθερη η κοινοποίηση (μέσω copy paste, αντιγραφής- επικόλλησης) σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (όχι μεταφορτώσεις παρακαλώ)
Τα ντοκιμαντέρ διατίθενται δωρεάν στο κοινό, αλλά η δημιουργία τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα με μεγάλο προσωπικό και οικονομικό κόστος, χωρίς να υπάρχει από κάπου κάποια οικονομική ενίσχυση. Όποιοι θέλουν να ενισχύσουν το έργο της αντικειμενικής και ελεύθερης ενημέρωσης με κάποια δωρεά, μπορούν να το κάνουν στο ακόλουθο link της Paypal:
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&;redir_token=QUFFLUhqbmNIY2poLVVBNGZpTGNnMkFZLUVQUDQyMlBUd3xBQ3Jtc0ttSWxYbXFTWFpMWUVfbWE1ZTZYVUlIZXNfZUo4MXJTU3lfVC05alRqRlhTN3BPcDhUSHZMdS03VXZ4dnVwZ29hM3hOREJoeHJ0UzZrSDg3dDdEbzNtbEdJNWlWdjN5QTZyckFaRTBmZVdGWjJTLWxXbw&q=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3D4XTBBBQLW2C4L&stzid=UgwbXath9rqDnj0vqql4AaABAg
Theme song: Γρηγόρης Πετράκος - Οι ειδικοί
Μουσική - Στίχοι - Βασίλης Δήμας
Sonar Music
Special thanks to Microworld Explorer for his awesome video with the zoomed mask. Follow his amazing work on Youtube and Instagram!
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&;redir_token=QUFFLUhqbEhtY1FrNk5XdDhNQV9vUHlFNnhRakVnWkhYZ3xBQ3Jtc0tuenluT1FKcGJLRlpqWHhHX3pDeWc5MHo1enhWQW81Yk5OZ1psRVA3aERhbG04dGd5NDFNU3Z0bDBRVXNNUGxYS2dia1NxejBDRnlsNThrbGZKa09sTzE2UXc1ZXh2bkdCS09tWElIUG5GVE9CWDNWaw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmicroworldexplorer%2F%3Fhl%3Den&v=IaehiDAgO6s
Ελεύθερη η αντιγραφή και ο διαμοιρασμός σε DVDs, USBs κτλ, έτσι ώστε να το δούνε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελεύθερη η αναπαραγωγή σε πλατείες όπου γίνεται ενημέρωση του κόσμου (πχ. με προτζέκτορα). Ελεύθερη η κοινοποίηση (μέσω copy paste, αντιγραφής- επικόλλησης) σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (όχι μεταφορτώσεις παρακαλώ)
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