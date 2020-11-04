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Le debriefing de Louis Fouché médecin anesthésiste-réanimateur
luciole
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9 views • November 04, 2020
3 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=bGRi7ZjakNY
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA

VIDEO EXCLUSIVE : Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association avec BonSens.org. Nous avons interviewé Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Dans cette interview, il précise qu’il parle en son nom personnel afin d’éviter un amalgame avec la position de l’AP-HM.

Pour commencer, il nous explique ne pas avoir de lien d’intérêt autre que 454 euros, renseignés dans la base de données Transparence Santé.

Il a créé le collectif ReInfoCovid de 350 chercheurs, scientifiques, médecins. ReInfoCovid s’est illustré au travers de plusieurs tribunes et prises de paroles dans les médias par le biais des professeurs Jean-François Toussaint, Laurent Toubiana ainsi que d’autres personnes. La première tribune avait été à l’initiative du chercheur et sociologue Laurent Mucchielli qui avait été censurée par le JDD et finalement publiée par FranceSoir.

Dans ce debriefing de 45 minutes, Louis Fouché nous parle :
- des objectifs de ReInfoCovid,
- de son expérience de la première vague de l’épidémie, de ce qu’il appelle la seconde épidémie et non la seconde vague, de la situation actuelle à l’hôpital,
- des divers indicateurs et les chiffres commentant ceux qui pour lui sont utiles dans le cadre d’une épidémie,
- de son point de vue sur les mesures et décisions prisent par les pouvoirs publics suite à l’évaluation des indicateurs,
- des traitements
- des études et des sociétés savantes.
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