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"C'est une fausse épidémie !" déclare Christian Perronne sur RMC (le grand oral des GG)
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16 views • September 04, 2020
1er septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8lr-Vc_oSQo
La chaîne qui pique ! : https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ
Le 31 août 2020, au Grand Oral des Grandes Gueules de RMC, le professeur Christian Perronne a dénoncé la propagande gouvernementale. Entre autres accusations, il a émis l'hypothèse que l'obligation du port du masque en extérieur est peut-être une manœuvre politique permettant de réprimer toute manifestation. Il rappelle aussi que de nombreuse études prouvent désormais l'efficacité du traitement hydroxychloroquine-azithromycine, et que la kabbale contre cette solution simple et peu coûteuse est organisée par la mafia big pharma afin pouvoir vendre un vaccin à tous les pays. En définitive il dénonce une corruption généralisée et mondialisée.
L'interview intégrale: https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-christian-perronne-infectiologue-3108-1272741.html
Compte Tipeee: https://fr.tipeee.com/jcrabiller
Pour vous abonner: https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ/?sub_confirmation=1
Twitter: https://twitter.com/jcrabiller
Contact: jcrabiller[at]yahoo[point]fr
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Le 31 août 2020, au Grand Oral des Grandes Gueules de RMC, le professeur Christian Perronne a dénoncé la propagande gouvernementale. Entre autres accusations, il a émis l'hypothèse que l'obligation du port du masque en extérieur est peut-être une manœuvre politique permettant de réprimer toute manifestation. Il rappelle aussi que de nombreuse études prouvent désormais l'efficacité du traitement hydroxychloroquine-azithromycine, et que la kabbale contre cette solution simple et peu coûteuse est organisée par la mafia big pharma afin pouvoir vendre un vaccin à tous les pays. En définitive il dénonce une corruption généralisée et mondialisée.
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