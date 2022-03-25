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21ST CENTURY ELECTROMAGNETIC WARFARE (GLOBALIST PARASITE'S WIRELESS TARGETING & CYBERTORTURE OPS)
Alex Hammer
Alex Hammer
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301 views • March 25, 2022
================
(world orders review)
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21ST CENTURY ELECTROMAGNETIC WARFARE
(GLOBALIST PARASITE'S WIRELESS TARGETING & CYBER-TORTURE OPS)
https://www.bitchute.com/video/hRMRqoqLSsVP/
================
(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(e) worldordersreview [at] protonmail [dot] com
================
ARE EMF/5G WEAPON SYSTEMS EXTERMINATING HUMANITY ?
https://www.bitchute.com/video/eND3GPoBkb88/

COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

ELECTRO-MAGNETIC 'PULSE' Causes Man's 'DEATH'?
(Quinta Columna / Original Report) https://www.bitchute.com/video/SiKfMtFKZ4I6/

CELL TOWER ASSASSINATION CAUGHT ON VIDEO?
(STFN Reaction) https://www.bitchute.com/video/DBKrFaL9VKgr/

NANO-MICRO-TECH (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS #03
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/

Leaked PFIZER C19 BIO-WEAPON DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)
https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/

(WORLD ECONOMIX FORUM) 'PATIENT ENGAGEMENT...'
[2] (audio only) https://www.bitchute.com/video/JKwpBb4AXW8Z/
[1] (visual mix) https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/

COVITARDS (tangentopolis reflections remix)
https://www.bitchute.com/video/mMJ1SvXGnXWg/

"MANDATES" and 'your CONSENT' (REMIX)
https://www.bitchute.com/video/U8BHDwn4Ccnx/

BRAVE NEW NORMALS & MASS MADNESS MAKERS
https://www.bitchute.com/video/dHPsF9SCe88n/

'gATES of hELL' (6ulid 6ack 6etter) ''vARIANT''
https://www.bitchute.com/video/gx1mlq1TT4Kn/

The TROJAN NANOBOT (ARTIKEL 7)
https://www.bitchute.com/video/70SGpfK6cAvA/

(COVID, OMICRON) TONGUES, TRUTHS & SOME TRAITORS
https://www.bitchute.com/video/KpIaQxfUOsNt/

Covid GRAPHENE Q DOTS & DNA (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM [Electromagnetic Wireless Nano-Bio-Sensor Networks]
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

MAC-cinated [INTRA-BODY NANO-NETWORK] (Quinta / C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECHNO & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
La Quinta Columna [Special Report]
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GRAPHENE oxide in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste "Guardian of the Brain..."
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/

Still DON'T GET HOW the so-called 'WAVES' are CREATED?
https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/

"The 'NANO-PARTICLES' are 'EXTREMELY' DANGEROUS"
Dr. Stefan Lanka (Eng Subs) https://www.bitchute.com/video/kWn68Eu0SGpm/

WHAT IS IN THE VACCINES ? (An 'Introductory Talk')
https://www.bitchute.com/video/CeJdcW5YLJ6j/

"CORONA" (2015) ROUTING SYSTEM for NANO-NETWORKS
https://www.bitchute.com/video/h8656ZcjJjuc/

WORLD COUP / KILLER VAXX / NWO DIGITAL TYRANNY
https://www.bitchute.com/video/tvT43VswRyN8/

BATTLE FOR THE SOUL of ALL (JANUS vs. HUMANITY)
https://www.bitchute.com/video/3FePkYrasHt7/

I TESTED POSITIVE FOR CRITICAL THINKING
https://www.bitchute.com/video/eD1SEejJNyqy/

LIVE THEY (2021) https://www.bitchute.com/video/gHMl4XqTbIwS/

COVID VAXXED Are Developing A.I.D.S.
https://www.bitchute.com/video/AiNA4hatoZ4K/

CO-VID... Oh COVID ... (Do You Know COV-ID?)
https://www.bitchute.com/video/VF7HiFvwucqN/

[So ORWELLIAN...] CAMPS, Kill SHOTS; NEW VARIANTS ?
(NeverLoseTruth) https://www.bitchute.com/video/FWJXqIoDYe8o/
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Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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