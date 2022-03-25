© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
21ST CENTURY ELECTROMAGNETIC WARFARE (GLOBALIST PARASITE'S WIRELESS TARGETING & CYBERTORTURE OPS)
Follow
1
Share
Report
301 views • March 25, 2022
================
(world orders review)
================
21ST CENTURY ELECTROMAGNETIC WARFARE
(GLOBALIST PARASITE'S WIRELESS TARGETING & CYBER-TORTURE OPS)
https://www.bitchute.com/video/hRMRqoqLSsVP/
================
(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(e) worldordersreview [at] protonmail [dot] com
================
ARE EMF/5G WEAPON SYSTEMS EXTERMINATING HUMANITY ?
https://www.bitchute.com/video/eND3GPoBkb88/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
ELECTRO-MAGNETIC 'PULSE' Causes Man's 'DEATH'?
(Quinta Columna / Original Report) https://www.bitchute.com/video/SiKfMtFKZ4I6/
CELL TOWER ASSASSINATION CAUGHT ON VIDEO?
(STFN Reaction) https://www.bitchute.com/video/DBKrFaL9VKgr/
NANO-MICRO-TECH (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS #03
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Leaked PFIZER C19 BIO-WEAPON DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)
https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/
(WORLD ECONOMIX FORUM) 'PATIENT ENGAGEMENT...'
[2] (audio only) https://www.bitchute.com/video/JKwpBb4AXW8Z/
[1] (visual mix) https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
COVITARDS (tangentopolis reflections remix)
https://www.bitchute.com/video/mMJ1SvXGnXWg/
"MANDATES" and 'your CONSENT' (REMIX)
https://www.bitchute.com/video/U8BHDwn4Ccnx/
BRAVE NEW NORMALS & MASS MADNESS MAKERS
https://www.bitchute.com/video/dHPsF9SCe88n/
'gATES of hELL' (6ulid 6ack 6etter) ''vARIANT''
https://www.bitchute.com/video/gx1mlq1TT4Kn/
The TROJAN NANOBOT (ARTIKEL 7)
https://www.bitchute.com/video/70SGpfK6cAvA/
(COVID, OMICRON) TONGUES, TRUTHS & SOME TRAITORS
https://www.bitchute.com/video/KpIaQxfUOsNt/
Covid GRAPHENE Q DOTS & DNA (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
TECHNO PARASITISM [Electromagnetic Wireless Nano-Bio-Sensor Networks]
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/
MAC-cinated [INTRA-BODY NANO-NETWORK] (Quinta / C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/
NANO-TECHNO & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
La Quinta Columna [Special Report]
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
GRAPHENE oxide in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste "Guardian of the Brain..."
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
Still DON'T GET HOW the so-called 'WAVES' are CREATED?
https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/
"The 'NANO-PARTICLES' are 'EXTREMELY' DANGEROUS"
Dr. Stefan Lanka (Eng Subs) https://www.bitchute.com/video/kWn68Eu0SGpm/
WHAT IS IN THE VACCINES ? (An 'Introductory Talk')
https://www.bitchute.com/video/CeJdcW5YLJ6j/
"CORONA" (2015) ROUTING SYSTEM for NANO-NETWORKS
https://www.bitchute.com/video/h8656ZcjJjuc/
WORLD COUP / KILLER VAXX / NWO DIGITAL TYRANNY
https://www.bitchute.com/video/tvT43VswRyN8/
BATTLE FOR THE SOUL of ALL (JANUS vs. HUMANITY)
https://www.bitchute.com/video/3FePkYrasHt7/
I TESTED POSITIVE FOR CRITICAL THINKING
https://www.bitchute.com/video/eD1SEejJNyqy/
LIVE THEY (2021) https://www.bitchute.com/video/gHMl4XqTbIwS/
COVID VAXXED Are Developing A.I.D.S.
https://www.bitchute.com/video/AiNA4hatoZ4K/
CO-VID... Oh COVID ... (Do You Know COV-ID?)
https://www.bitchute.com/video/VF7HiFvwucqN/
[So ORWELLIAN...] CAMPS, Kill SHOTS; NEW VARIANTS ?
(NeverLoseTruth) https://www.bitchute.com/video/FWJXqIoDYe8o/
===================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
(world orders review)
================
21ST CENTURY ELECTROMAGNETIC WARFARE
(GLOBALIST PARASITE'S WIRELESS TARGETING & CYBER-TORTURE OPS)
https://www.bitchute.com/video/hRMRqoqLSsVP/
================
(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(e) worldordersreview [at] protonmail [dot] com
================
ARE EMF/5G WEAPON SYSTEMS EXTERMINATING HUMANITY ?
https://www.bitchute.com/video/eND3GPoBkb88/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
ELECTRO-MAGNETIC 'PULSE' Causes Man's 'DEATH'?
(Quinta Columna / Original Report) https://www.bitchute.com/video/SiKfMtFKZ4I6/
CELL TOWER ASSASSINATION CAUGHT ON VIDEO?
(STFN Reaction) https://www.bitchute.com/video/DBKrFaL9VKgr/
NANO-MICRO-TECH (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS #03
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Leaked PFIZER C19 BIO-WEAPON DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)
https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/
(WORLD ECONOMIX FORUM) 'PATIENT ENGAGEMENT...'
[2] (audio only) https://www.bitchute.com/video/JKwpBb4AXW8Z/
[1] (visual mix) https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
COVITARDS (tangentopolis reflections remix)
https://www.bitchute.com/video/mMJ1SvXGnXWg/
"MANDATES" and 'your CONSENT' (REMIX)
https://www.bitchute.com/video/U8BHDwn4Ccnx/
BRAVE NEW NORMALS & MASS MADNESS MAKERS
https://www.bitchute.com/video/dHPsF9SCe88n/
'gATES of hELL' (6ulid 6ack 6etter) ''vARIANT''
https://www.bitchute.com/video/gx1mlq1TT4Kn/
The TROJAN NANOBOT (ARTIKEL 7)
https://www.bitchute.com/video/70SGpfK6cAvA/
(COVID, OMICRON) TONGUES, TRUTHS & SOME TRAITORS
https://www.bitchute.com/video/KpIaQxfUOsNt/
Covid GRAPHENE Q DOTS & DNA (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
TECHNO PARASITISM [Electromagnetic Wireless Nano-Bio-Sensor Networks]
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/
MAC-cinated [INTRA-BODY NANO-NETWORK] (Quinta / C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/
NANO-TECHNO & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
La Quinta Columna [Special Report]
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
GRAPHENE oxide in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste "Guardian of the Brain..."
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
Still DON'T GET HOW the so-called 'WAVES' are CREATED?
https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/
"The 'NANO-PARTICLES' are 'EXTREMELY' DANGEROUS"
Dr. Stefan Lanka (Eng Subs) https://www.bitchute.com/video/kWn68Eu0SGpm/
WHAT IS IN THE VACCINES ? (An 'Introductory Talk')
https://www.bitchute.com/video/CeJdcW5YLJ6j/
"CORONA" (2015) ROUTING SYSTEM for NANO-NETWORKS
https://www.bitchute.com/video/h8656ZcjJjuc/
WORLD COUP / KILLER VAXX / NWO DIGITAL TYRANNY
https://www.bitchute.com/video/tvT43VswRyN8/
BATTLE FOR THE SOUL of ALL (JANUS vs. HUMANITY)
https://www.bitchute.com/video/3FePkYrasHt7/
I TESTED POSITIVE FOR CRITICAL THINKING
https://www.bitchute.com/video/eD1SEejJNyqy/
LIVE THEY (2021) https://www.bitchute.com/video/gHMl4XqTbIwS/
COVID VAXXED Are Developing A.I.D.S.
https://www.bitchute.com/video/AiNA4hatoZ4K/
CO-VID... Oh COVID ... (Do You Know COV-ID?)
https://www.bitchute.com/video/VF7HiFvwucqN/
[So ORWELLIAN...] CAMPS, Kill SHOTS; NEW VARIANTS ?
(NeverLoseTruth) https://www.bitchute.com/video/FWJXqIoDYe8o/
===================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.