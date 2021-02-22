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22.02.2021. Что строят у стены плача и страшные новости из Китая (Выпуск № 190 часть II (1)).
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9973 views • February 19, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:19 ЧТО СТРОЯТ У ХРАМОВОЙ ГОРЫ?. https://www.youtube.com/watch?v=1cxSH2zFcWk.
27:41 Раввин о ситуации в Израиле и евреях. Третья мировая в разгаре? https://www.youtube.com/watch?v=BOgjwOExZsA&;feature=youtu.be.
41:31 Страшные новости из Китая. Весь мир под угрозой. https://www.youtube.com/watch?v=H_wfnYY6ecA.
51:24 Открытое письмо иерея Стилиана (Карпатиу) к Священному Синоду Элладской Церкви по вопросу вакцинации от коронавируса. http://myrophoros.blogspot.com/2021/01/blog-post_28.html?m=1.
55:40 Иерархом ЭПЦ, высказавшимся против вакцины, занимается прокуратураГреции. https://spzh.news/ru/news/76775-ijerarkhom-epc-vyskazavshemsya-protiv-vakciny-zanimajetsya-prokuratura-grecii.
56:51 Сонечки больше нет! Никто не ожидал такой реакции на вакцину! Всего 41 год! Слезы на глазах. https://www.youtube.com/watch?v=SL8Ns-t-r8Y&;t=5s.
58:58 Вакцинация от сионо-вируса19. Смерть в 3 стадии. Информация за 2019 год. https://vk.com/video76571438_456241503.
Сегодня мы узнаем, что все-таки строят в Иерусалиме у Храмовой горы, обсудим почему данную стройку скрывают от общественности. Также послушаем раввина из Израиля, узнаем его мнение на нынешнюю ситуацию в стране. Также поговорим о Китае, о тотальном контроле над человеком в этой стране, напомним, что системы слежения как в Китае внедряются и нас. Поговорим о гонениях на священников в Греции, о том, что вакцина убивает иммунную систему человека.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:19 ЧТО СТРОЯТ У ХРАМОВОЙ ГОРЫ?. https://www.youtube.com/watch?v=1cxSH2zFcWk.
27:41 Раввин о ситуации в Израиле и евреях. Третья мировая в разгаре? https://www.youtube.com/watch?v=BOgjwOExZsA&;feature=youtu.be.
41:31 Страшные новости из Китая. Весь мир под угрозой. https://www.youtube.com/watch?v=H_wfnYY6ecA.
51:24 Открытое письмо иерея Стилиана (Карпатиу) к Священному Синоду Элладской Церкви по вопросу вакцинации от коронавируса. http://myrophoros.blogspot.com/2021/01/blog-post_28.html?m=1.
55:40 Иерархом ЭПЦ, высказавшимся против вакцины, занимается прокуратураГреции. https://spzh.news/ru/news/76775-ijerarkhom-epc-vyskazavshemsya-protiv-vakciny-zanimajetsya-prokuratura-grecii.
56:51 Сонечки больше нет! Никто не ожидал такой реакции на вакцину! Всего 41 год! Слезы на глазах. https://www.youtube.com/watch?v=SL8Ns-t-r8Y&;t=5s.
58:58 Вакцинация от сионо-вируса19. Смерть в 3 стадии. Информация за 2019 год. https://vk.com/video76571438_456241503.
Сегодня мы узнаем, что все-таки строят в Иерусалиме у Храмовой горы, обсудим почему данную стройку скрывают от общественности. Также послушаем раввина из Израиля, узнаем его мнение на нынешнюю ситуацию в стране. Также поговорим о Китае, о тотальном контроле над человеком в этой стране, напомним, что системы слежения как в Китае внедряются и нас. Поговорим о гонениях на священников в Греции, о том, что вакцина убивает иммунную систему человека.
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