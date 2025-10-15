Episode 113: Bratwurst reloaded! – COVID für Widerständler

Als uns 2020 Maßnahmen aufgezwungen wurden, haben viele von Euch sich ihnen verweigert. Immun gegen subtile Manipulation sind jedoch nur wenige. Das sieht man nun, da eine neue Gefahr heraufzuziehen scheint, über die sich der Mainstream beharrlich ausschweigt. Wo alternative Medien reflexhaft darauf reagieren, verbreiten sie Furcht, die genau das bewirkt, was verhindert werden soll: Leute werden krank. Das spielt den Herrschern in die Hände und die Bauernfänger freuen sich.

In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

