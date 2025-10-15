BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 113: Bratwurst reloaded! – COVID für Widerständler
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
32 views • 1 day ago

Als uns 2020 Maßnahmen aufgezwungen wurden, haben viele von Euch sich ihnen verweigert. Immun gegen subtile Manipulation sind jedoch nur wenige. Das sieht man nun, da eine neue Gefahr heraufzuziehen scheint, über die sich der Mainstream beharrlich ausschweigt. Wo alternative Medien reflexhaft darauf reagieren, verbreiten sie Furcht, die genau das bewirkt, was verhindert werden soll: Leute werden krank. Das spielt den Herrschern in die Hände und die Bauernfänger freuen sich.

Diese Sendung möchte helfen, Vertrauen in sich selbst zu finden, statt es im Außen zu suchen.


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
g5nanobotsfear pornbewusstseinurvertrauenmentalismusspikopathiebauernfaengerangstmachereifurchtselbstvertrauen
