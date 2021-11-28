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206 ๛Variante-Tag und Olympiade 2012
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24032 views • November 28, 2021
Nachtrag vom Montag, 29.11.
Es wird gemeldet "Bundeswehr übernimmt"
https://www.merkur.de/politik/corona-deutschland-krisenstab-regeln-lockdown-inzidenz-ampel-spd-gruene-fdp-scholz-lindner-zr-91145845.html
Interessantes:
https://www.youtube.com/watch?v=-KBjkovA7Jk
(mit Ausnahme der Zeitbestimmungen;
die Jahreszahlen sind in Wirklickeit anders)
Programmierung der Massen
https://www.youtube.com/watch?v=9JGOrOcVo5I
WELT:
"Auf den Intensivstationen sind 90% Geimpfte"
https://www.youtube.com/watch?v=spsecuwe4OY
(bei min 0:55)
"Auf den Intensivstationen und auf den Beatmungsplätzen
liegt kein einziger Ungeimpfter"
https://www.youtube.com/watch?v=SFuTXRUzndc
(bei 3:30)
.
Es wird gemeldet "Bundeswehr übernimmt"
https://www.merkur.de/politik/corona-deutschland-krisenstab-regeln-lockdown-inzidenz-ampel-spd-gruene-fdp-scholz-lindner-zr-91145845.html
Interessantes:
https://www.youtube.com/watch?v=-KBjkovA7Jk
(mit Ausnahme der Zeitbestimmungen;
die Jahreszahlen sind in Wirklickeit anders)
Programmierung der Massen
https://www.youtube.com/watch?v=9JGOrOcVo5I
WELT:
"Auf den Intensivstationen sind 90% Geimpfte"
https://www.youtube.com/watch?v=spsecuwe4OY
(bei min 0:55)
"Auf den Intensivstationen und auf den Beatmungsplätzen
liegt kein einziger Ungeimpfter"
https://www.youtube.com/watch?v=SFuTXRUzndc
(bei 3:30)
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