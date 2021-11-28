206 ๛Variante-Tag und Olympiade 2012

Nachtrag vom Montag, 29.11.Es wird gemeldet "Bundeswehr übernimmt"Interessantes:(mit Ausnahme der Zeitbestimmungen;die Jahreszahlen sind in Wirklickeit anders)Programmierung der MassenWELT:"Auf den Intensivstationen sind 90% Geimpfte"(bei min 0:55)"Auf den Intensivstationen und auf den Beatmungsplätzenliegt kein einziger Ungeimpfter"(bei 3:30)