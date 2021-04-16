Εντολή Εβραίου Σημίτη - Κάψτε Την Ελληνική Σημαία..

Από αυτά που προσπαθούν να θάψουν, για να μην γνωρίσουν οι νεώτεροι και να ξεχάσουν οι μεγαλύτεροι...

Πρώην επικεφαλής των Ελλήνων «κομάντος» αποκαλύπτει: «Μου ζήτησαν να κάψω την ελληνική σημαία στα Ίμια».

Βίντεο από την εκπομπή "Αθέατος κόσμος" όπου ο Υποναύαρχος ε.α. της Μ.Υ.Κ. Λιμενικού Γεώργιος Κολιτσόπουλος περιγράφει το πως η πολιτική ηγεσία της κυβερνήσεως Σημίτη διέταξε την καύση της Ελληνικης σημαίας που βρέθηκε στα ΄Ιμια τον Απρίλιο του 1996! Υπενθυμίζεται ότι την Πρωθυπουργία της χώρας τότε είχε αναλάβει ο Κώστας Σημίτης, ενώ το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών είχε ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, στην οποία είχε κάνει και κατά το παρελθόν, προχώρησε ξανά την Πέμπτη, 29χρόνια μετά τη νύχτα των Ιμίων, ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού ο οποίος επιχειρούσε τότε στην περιοχή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, ο υποναύαρχος σήμερα Γιώργος Κολιτσόπουλος υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο ανώτατοι Έλληνες αξιωματικοί, του ζήτησαν να κατεβάσει την Ελληνική σημαία από τα Ίμια και να την κάψει. Εκείνος όμως την φύλαξε.

«Δύο μήνες μετά την κρίση, άγνωστο πως, βρέθηκε στην βραχονησίδα των Ιμίων μια σημαία κάτω, μεγάλη σε μέγεθος μαζί με ένα δάφνινο στεφάνι. Χτύπησαν αμέσως τα τέλια, οι Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και ο κυβερνήτης της φρεγάτας της ελληνικής που παρέπλεε την περιοχή, έδωσε εντολή σε μια ομάδα βατραχανθρώπων εκεί δική μας και με το φουσκωτό πήγαν και την πήραν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κολιτσόπουλος.

«Με την επιστροφή της πήρα εντολή άνωθεν, στρατιωτική και πολιτική, ότι η σημαία πρέπει να καεί. Όταν το άκουσα, ζήτησα επανάληψη και όταν επιβεβαιώθηκε, ένιωσα την μεγαλύτερη ντροπή και ξεφτίλα της ζωής μου».

Ο επικεφαλής των Ελλήνων «κομάντος», αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή και να κάψει την σημαία. Οι πιέσεις όμως προς τον Έλληνα αξιωματικό να προβεί σε αυτήν την αχαρακτήριστη πράξη έγιναν αφόρητες. Για το λόγο αυτό, έστειλαν Έλληνα ανώτερο αξιωματικό στον οποίο ανατέθηκε η επιτήρηση της καύσης του εθνικού μας συμβόλου.

«Όταν ήρθε ο συνάδελφος, είχα ένα βαρέλι που φαινόταν από το διοικητήριο του στρατοπέδου όπου είχα βάλει μέσα στουπιά. Όταν ήρθε του είπα ότι εκεί είναι η σημαία. Έστειλα έναν βατραχάνθρωπο έριξε πετρέλαιο και έβαλε φωτιά στα στουπιά».

«Η σημαία βρίσκεται κρυμμένη από τους βατραχανθρώπους και ελπίζω κάποια μέρα να ανεμίσει πάλι στις βραχονησίδες. Να το δω και να πεθάνω. Αισθάνομαι μια υπερηφάνεια. Ότι έκανα κάτι για σωστό για την πατρίδα. Αισθάνομαι μια υπερηφάνεια στα μάτια των παιδιών μου γιατί έχω δυο αγόρια», συμπληρώνει ο κ. Κολιτσόπουλος.