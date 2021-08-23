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23.08.2021. Вечером ляжете - не было царя, утром встанете и будет царь. (Выпуск № 215 часть II (2)).
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8020 views • August 20, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 БАФОМЕТ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОНАХ. КАББАЛИСТЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. https://www.youtube.com/watch?v=T_hjUnB141I.
03:00 Письмо слушателя. Батька.
04:35 Что стало с Понтием Пилатом после казни Христа? https://www.youtube.com/watch?v=XjHuffz2euU.
11:40 Це непросто процедура! Людей маркують? Серйозні дані! https://www.youtube.com/watch?v=_m5RMaxE_QE&;t=115s.
14:27 "Многие приходят ставят свечку в храме, уходят и считают себя верующими. Это не так!" о. Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=hXgZO-YNDko.
22:39 Сейчас все думают о земном, не говорят за скорби: спасибо! Найди Бога - найдёшь всё! - о. Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=Ic3UtJfyykk.
26:55 Сергий Романов отказался от своего монастыря. https://www.youtube.com/watch?v=cbRzv2CCJlc.
30:42 До мурашек... https://www.youtube.com/watch?v=goHJSlWgIRU.
37:45 Письмо слушателя. Община.
38:55 Из-за подъема уровня мирового океана Петербургу грозит затопление - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=gZJMDLerw0I.
50:19 Книга Иова. Глава 8. Страдания. Андрей Солодков. Библия. Ветхий Завет. https://www.youtube.com/watch?v=rJJhZ528tJs&;list=PL1yp2HPgpRbMUiuWoqD__7z7oWjKAXt5u&index=8.
56:30 ОН дарует бессмертие, защищает от РАКА и старения! ЕГО состав как у грудного молока! Еда №1 на Руси. https://www.youtube.com/watch?v=FhEtLnAZYA4&;list=TLPQMDcwODIwMjGvyAcRWQx_tQ&index=24.
Сегодня мы поговорим, о новых изображениях на православных иконах. Узнаем, как сложилась жизнь Понтия Пилата после казни Иисуса Христа. Послушаем проповеди отца Амвросия, узнаем его мнение о вере, атеизме, скорбях и болезнях. Также узнаем, что Сергий Романов отказался от своего монастыря. Обсудим вопрос возможного затопления Питера, поговорим о волшебных свойствах амаранта.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 БАФОМЕТ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОНАХ. КАББАЛИСТЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. https://www.youtube.com/watch?v=T_hjUnB141I.
03:00 Письмо слушателя. Батька.
04:35 Что стало с Понтием Пилатом после казни Христа? https://www.youtube.com/watch?v=XjHuffz2euU.
11:40 Це непросто процедура! Людей маркують? Серйозні дані! https://www.youtube.com/watch?v=_m5RMaxE_QE&;t=115s.
14:27 "Многие приходят ставят свечку в храме, уходят и считают себя верующими. Это не так!" о. Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=hXgZO-YNDko.
22:39 Сейчас все думают о земном, не говорят за скорби: спасибо! Найди Бога - найдёшь всё! - о. Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=Ic3UtJfyykk.
26:55 Сергий Романов отказался от своего монастыря. https://www.youtube.com/watch?v=cbRzv2CCJlc.
30:42 До мурашек... https://www.youtube.com/watch?v=goHJSlWgIRU.
37:45 Письмо слушателя. Община.
38:55 Из-за подъема уровня мирового океана Петербургу грозит затопление - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=gZJMDLerw0I.
50:19 Книга Иова. Глава 8. Страдания. Андрей Солодков. Библия. Ветхий Завет. https://www.youtube.com/watch?v=rJJhZ528tJs&;list=PL1yp2HPgpRbMUiuWoqD__7z7oWjKAXt5u&index=8.
56:30 ОН дарует бессмертие, защищает от РАКА и старения! ЕГО состав как у грудного молока! Еда №1 на Руси. https://www.youtube.com/watch?v=FhEtLnAZYA4&;list=TLPQMDcwODIwMjGvyAcRWQx_tQ&index=24.
Сегодня мы поговорим, о новых изображениях на православных иконах. Узнаем, как сложилась жизнь Понтия Пилата после казни Иисуса Христа. Послушаем проповеди отца Амвросия, узнаем его мнение о вере, атеизме, скорбях и болезнях. Также узнаем, что Сергий Романов отказался от своего монастыря. Обсудим вопрос возможного затопления Питера, поговорим о волшебных свойствах амаранта.
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