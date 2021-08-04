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NAZIZM, COVID-19 I UPADEK WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY - WYWIAD Z VERĄ SHARAV - CZĘŚĆ 2 (POLSKIE NAPISY)
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160 views • August 04, 2021
Vera Sharav jest rzeczniczką praw człowieka oraz założycielką i prezesem Alliance for Human Research Protection (AHRP), organizacji zajmującej się ochroną zasobów informacyjnych i interesem publicznym, której celem jest ujawnienie objętych tajemnicą badań biomedycznych i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych nadużyć. Do osiągnięć pani Sharav należą:
- zawieszenie eksperymentu pestycydowego Agencji Ochrony Środowiska na dzieciach,
- zawieszenie stosowania szczepionki przeciwko ospie u dzieci,
- zawieszenie eksperymentu „przewidywania przemocy”, który narażał chłopców na działanie fenfluraminy.
Jej skargi doprowadziły do śledztw w sprawie wykorzystywania dzieci jako królików doświadczalnych w eksperymentalnych badaniach leków i szczepionek na AIDS oraz rozpoczęły publiczną debatę na temat etyki eksperymentów wywołujących nawroty psychozy u pacjentów.
Zorganizowała również rodziny i ofiary nieetycznych badań, aby wsparły ją zeznaniami w sprawach nieetycznych, szkodliwych eksperymentów na umysłowo upośledzonych pacjentach psychiatrycznych. Świadectwa te doprowadziły
ostatecznie do zamknięcia wielu eksperymentalnych badań klinicznych.
Sprzeciwiała się rozszerzaniu wykorzystywania dzieci w eksperymentach medycznych wysokiego ryzyka, których część wykonywano bez zgody rodziców. Zeznawała przed akademickimi i publicznymi forami doradczymi. Jest też autorką wielu publikacji.
- zawieszenie eksperymentu pestycydowego Agencji Ochrony Środowiska na dzieciach,
- zawieszenie stosowania szczepionki przeciwko ospie u dzieci,
- zawieszenie eksperymentu „przewidywania przemocy”, który narażał chłopców na działanie fenfluraminy.
Jej skargi doprowadziły do śledztw w sprawie wykorzystywania dzieci jako królików doświadczalnych w eksperymentalnych badaniach leków i szczepionek na AIDS oraz rozpoczęły publiczną debatę na temat etyki eksperymentów wywołujących nawroty psychozy u pacjentów.
Zorganizowała również rodziny i ofiary nieetycznych badań, aby wsparły ją zeznaniami w sprawach nieetycznych, szkodliwych eksperymentów na umysłowo upośledzonych pacjentach psychiatrycznych. Świadectwa te doprowadziły
ostatecznie do zamknięcia wielu eksperymentalnych badań klinicznych.
Sprzeciwiała się rozszerzaniu wykorzystywania dzieci w eksperymentach medycznych wysokiego ryzyka, których część wykonywano bez zgody rodziców. Zeznawała przed akademickimi i publicznymi forami doradczymi. Jest też autorką wielu publikacji.
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