NAZIZM, COVID-19 I UPADEK WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY - WYWIAD Z VERĄ SHARAV - CZĘŚĆ 2 (POLSKIE NAPISY)

Vera Sharav jest rzeczniczką praw człowieka oraz założycielką i prezesem Alliance for Human Research Protection (AHRP), organizacji zajmującej się ochroną zasobów informacyjnych i interesem publicznym, której celem jest ujawnienie objętych tajemnicą badań biomedycznych i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych nadużyć. Do osiągnięć pani Sharav należą:



- zawieszenie eksperymentu pestycydowego Agencji Ochrony Środowiska na dzieciach,

- zawieszenie stosowania szczepionki przeciwko ospie u dzieci,

- zawieszenie eksperymentu „przewidywania przemocy”, który narażał chłopców na działanie fenfluraminy.



Jej skargi doprowadziły do śledztw w sprawie wykorzystywania dzieci jako królików doświadczalnych w eksperymentalnych badaniach leków i szczepionek na AIDS oraz rozpoczęły publiczną debatę na temat etyki eksperymentów wywołujących nawroty psychozy u pacjentów.



Zorganizowała również rodziny i ofiary nieetycznych badań, aby wsparły ją zeznaniami w sprawach nieetycznych, szkodliwych eksperymentów na umysłowo upośledzonych pacjentach psychiatrycznych. Świadectwa te doprowadziły

ostatecznie do zamknięcia wielu eksperymentalnych badań klinicznych.



Sprzeciwiała się rozszerzaniu wykorzystywania dzieci w eksperymentach medycznych wysokiego ryzyka, których część wykonywano bez zgody rodziców. Zeznawała przed akademickimi i publicznymi forami doradczymi. Jest też autorką wielu publikacji.