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59) Sistema 5G: a desconexão dos políticos com a realidade
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Audição da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) gravado a 09 de Junho de 2020 - Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação - Sobre a concorrência no sector das telecomunicações e consequências na implementação do 5G (requerimento do BE)
https://canal.parlamento.pt/?cid=4600&;title=audicao-da-autoridade-nacional-de-comunicacoes-anacom
ANACOM - Livro sobre o 5G | Redes móveis e saúde - factos, dados, e desafios:
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1540941
Descarregar: https://anacom-consumidor.pt/documents/20181/21588/Redes+M%C3%B3veis+e+Sa%C3%BAde/6d97f1c9-3bc4-4f5e-babc-283fb093e157
Descarregar: https://online.fliphtml5.com/rchw/unvq/
Continuamos no reino da fraude científica para fins políticos:
PAN - Entrevista "Conversas da Alma": https://youtu.be/JgNQiiKfwIk?t=441
PAN Matosinhos quer urgente campanha de informação sobre o 5G: https://www.pan.com.pt/files/uploads/2020/02/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-PAN-Campanha-Informa%C3%A7%C3%A3o-Rede-5G.pdf
1º pedido: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pan-pede-esclarecimentos-ao-governo-sobre-implementacao-da-rede-5g-575552
e à CML: https://www.dn.pt/lisboa/pan-questiona-cml-sobre-abate-de-arvores-em-monsanto-12078256.html
2º pedido de esclarecimento (em 2 meses) sobre o 5G:
2º pedido:https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pela-segunda-vez-em-dois-meses-o-pan-questiona-o-governo-sobre-o-impacto-do-5g-no-ambiente-e-na-saude-594309
2º pedido: https://www.pcguia.pt/wp-content/uploads/2020/05/Perguntas-5G-PAN.pdf
CDS quer Conferência sobre 5G no Parlamento: https://www.publico.pt/2020/03/08/politica/noticia/cds-vai-propor-parlamento-organize-conferencia-5g-1906870
O sistema 5G é um crime sobre a saúde pública e o ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=9GvQ3k1gkQY&;list=PLzGp4dOWYrj6GVKFIHg4mKrZmtYSXVlkQ
Todos o querem, menos a população: https://www.youtube.com/watch?v=gi4H9hLwhjg&;list=PLzGp4dOWYrj6VAa5GjXtcP8vng0znAi3-&index=9
Governo, Parlamento e DGS ignoram o MOPPE durante mais de 1 ano e transformam os portugueses em Cobaias do Sistema 5G:
Resolução do Conselho de Ministros, nº 29/2020” de 21 de Abril de 2020: https://dre.pt/application/conteudo/132133787
Quarentena serviu para instalar antenas do sistema 5G e LEDs à traição dos portugueses, apoiando o assalto ao poder da ONU/OMS. Armas electromagnéticas apontadas à democracia, "zona livre tecnológica" é confissão do crime "zona de livre teste de tecnologia perigosa sobre humanos”.
QUERCUS - Artigo sobre o sistema 5G/EMF (Junho 2020): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/5g_quercus_jun2020.pdf
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://canal.parlamento.pt/?cid=4600&;title=audicao-da-autoridade-nacional-de-comunicacoes-anacom
ANACOM - Livro sobre o 5G | Redes móveis e saúde - factos, dados, e desafios:
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1540941
Descarregar: https://anacom-consumidor.pt/documents/20181/21588/Redes+M%C3%B3veis+e+Sa%C3%BAde/6d97f1c9-3bc4-4f5e-babc-283fb093e157
Descarregar: https://online.fliphtml5.com/rchw/unvq/
Continuamos no reino da fraude científica para fins políticos:
PAN - Entrevista "Conversas da Alma": https://youtu.be/JgNQiiKfwIk?t=441
PAN Matosinhos quer urgente campanha de informação sobre o 5G: https://www.pan.com.pt/files/uploads/2020/02/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-PAN-Campanha-Informa%C3%A7%C3%A3o-Rede-5G.pdf
1º pedido: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pan-pede-esclarecimentos-ao-governo-sobre-implementacao-da-rede-5g-575552
e à CML: https://www.dn.pt/lisboa/pan-questiona-cml-sobre-abate-de-arvores-em-monsanto-12078256.html
2º pedido de esclarecimento (em 2 meses) sobre o 5G:
2º pedido:https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pela-segunda-vez-em-dois-meses-o-pan-questiona-o-governo-sobre-o-impacto-do-5g-no-ambiente-e-na-saude-594309
2º pedido: https://www.pcguia.pt/wp-content/uploads/2020/05/Perguntas-5G-PAN.pdf
CDS quer Conferência sobre 5G no Parlamento: https://www.publico.pt/2020/03/08/politica/noticia/cds-vai-propor-parlamento-organize-conferencia-5g-1906870
O sistema 5G é um crime sobre a saúde pública e o ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=9GvQ3k1gkQY&;list=PLzGp4dOWYrj6GVKFIHg4mKrZmtYSXVlkQ
Todos o querem, menos a população: https://www.youtube.com/watch?v=gi4H9hLwhjg&;list=PLzGp4dOWYrj6VAa5GjXtcP8vng0znAi3-&index=9
Governo, Parlamento e DGS ignoram o MOPPE durante mais de 1 ano e transformam os portugueses em Cobaias do Sistema 5G:
Resolução do Conselho de Ministros, nº 29/2020” de 21 de Abril de 2020: https://dre.pt/application/conteudo/132133787
Quarentena serviu para instalar antenas do sistema 5G e LEDs à traição dos portugueses, apoiando o assalto ao poder da ONU/OMS. Armas electromagnéticas apontadas à democracia, "zona livre tecnológica" é confissão do crime "zona de livre teste de tecnologia perigosa sobre humanos”.
QUERCUS - Artigo sobre o sistema 5G/EMF (Junho 2020): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/5g_quercus_jun2020.pdf
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