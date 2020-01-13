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Συμβουλές τῶν Ἁγίων γιά τά ἐπερχόμενα δεινά
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5598 views • January 13, 2020
ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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στην εφημερίδα ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Σας προτείνουμε την ετήσια καταβολή μόλις 10 ευρώ/δολαρίων, ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά στην προσωπική σας διεύθυνση ολόκληρη την εφημερίδα, καθὠς και μια έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ».
Κάντε την εγγραφή σας: http://www.agathos-logos.gr/index.php?route=product/product&path=89&product_id=165
Μπορείτε λοιπόν σήμερα να πληρώσετε μέσω
PAYPAL ([email protected]) ή τραπέζης (επικοινωνήστε για λεπτομέρειες)
τη συνδρομή σας και να κερδίσετε διπλά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9212315 και 210-9212574
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