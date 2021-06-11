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L'Antidote Universel - Documentaire VOST
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34 views • June 11, 2021
Documentaire en VOST sur l'antidote universel : Le dioxyde de Chlore
La science et l'histoire du dioxyde de chlore. La NASA l'a proclamé antidote universel en 1987. Depuis lors, des milliers de personnes se sont remises de maladies grâce à cette substance et aujourd'hui, de nombreux médecins et scientifiques affirment qu'elle est puissamment efficace pour de nombreuses applications.
Ce documentaire explore l'histoire, la sécurité et l'efficacité de l'antidote universel et propose des entretiens avec des médecins et des personnes qui l'ont utilisé.
Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens ci-dessous.
Téléchargez le guide de référence (script et liens vers les études scientifiques et brevets) : http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook
Site web officiel : https://theuniversalantidote.com/
Chaine Officielle de Curious Human Production : https://www.brighteon.com/channels/curiousoutlier
La science et l'histoire du dioxyde de chlore. La NASA l'a proclamé antidote universel en 1987. Depuis lors, des milliers de personnes se sont remises de maladies grâce à cette substance et aujourd'hui, de nombreux médecins et scientifiques affirment qu'elle est puissamment efficace pour de nombreuses applications.
Ce documentaire explore l'histoire, la sécurité et l'efficacité de l'antidote universel et propose des entretiens avec des médecins et des personnes qui l'ont utilisé.
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