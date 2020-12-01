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BREAKING: PCR Test van de baan!, PCR test Totaly useless
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278 views • December 01, 2020
BREAKING: PCR Test van de baan!, PCR test Totaly usless , With English SUBS HERE , https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c
Nu de “retraction paper“ (verzoek om terugtrekking van de Drosten - PCR paper) is ingediend door moleculair geneticus Peter Borger & co, voelt ook topviroloog Marion Koopmans nattigheid. Bij NPO Radio 1, vertelde de co-auteur van de Drosten-PCR paper, twee dagen geleden tegen Thijs van der Brink dat de PCR test geen diagnostische indicatie is, die kan aantonen of je besmet bent met het virus.
In de BLCLBX studio bespreekt Flavio Pasquino de uitlatingen van Koopmans + de retraction paper van Borger met de initiatiefnemer ervan, Patrick Savalle. Savalle is een oude bekende van Pasquino, want een aantal maanden geleden deden de heren samen ook een video “ Bestaat Sars-Cov2 wel? Waar is het bewijs”, waarin Koopmans ook een hoofdrol speelde. Ook toen kwam de dubieuze Drosten-PCR publicatie - die in minder dan 48 uur tot stand kwam - ter sprake, zo ook het feit dat Sars-Cov2 nooit volgens de gold standard is geïsoleerd.
Op NPO Radio 1 zei Marion Koopmans twee dagen geleden nog, “Je test enkel of iemand een stukje RNA bij zich draagt, dat maanden oud kan zijn”. Ook Jaap van Dissel verklaarde dergelijke zaken al tegen Wybren van Haga tijdens een technische hoorzitting, maar nu is ook Koopmans duidelijk.
Quote,
“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”
― Dr. Seuss
Nu de “retraction paper“ (verzoek om terugtrekking van de Drosten - PCR paper) is ingediend door moleculair geneticus Peter Borger & co, voelt ook topviroloog Marion Koopmans nattigheid. Bij NPO Radio 1, vertelde de co-auteur van de Drosten-PCR paper, twee dagen geleden tegen Thijs van der Brink dat de PCR test geen diagnostische indicatie is, die kan aantonen of je besmet bent met het virus.
In de BLCLBX studio bespreekt Flavio Pasquino de uitlatingen van Koopmans + de retraction paper van Borger met de initiatiefnemer ervan, Patrick Savalle. Savalle is een oude bekende van Pasquino, want een aantal maanden geleden deden de heren samen ook een video “ Bestaat Sars-Cov2 wel? Waar is het bewijs”, waarin Koopmans ook een hoofdrol speelde. Ook toen kwam de dubieuze Drosten-PCR publicatie - die in minder dan 48 uur tot stand kwam - ter sprake, zo ook het feit dat Sars-Cov2 nooit volgens de gold standard is geïsoleerd.
Op NPO Radio 1 zei Marion Koopmans twee dagen geleden nog, “Je test enkel of iemand een stukje RNA bij zich draagt, dat maanden oud kan zijn”. Ook Jaap van Dissel verklaarde dergelijke zaken al tegen Wybren van Haga tijdens een technische hoorzitting, maar nu is ook Koopmans duidelijk.
Quote,
“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”
― Dr. Seuss
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