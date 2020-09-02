LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over PEDO’S BINNEN JUSTITIE

Lange Frans met Adele van der Plas, 2 september 2020ABONNEREN | Klik:Henk Krol vertelt alles aan Eva Jinek:Joris Demmink op EenVandaag:RTL Late Night over Joris Demmink:Henk Krol tips over Joris Demmink:Artikel in AD.Joris Demmink gaf trots een pornofilm aan Henk Krol:Henk Krol weer over Joris Demmink:Getuige verhoor Henk Krol over Demmink en s*kstape:Hoofdofficier Wabeke genoemd in de zaak Demmink:Minister Ivo Opstelten liegt dus glashard:Kamervragen over Pedo Rechter Vincent Leenders:Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:Groot internationaal artikel over pedofielen in Amsterdam:Artikel in het AD over Duits jongetje vermist/vermoord:Artikel in AD over Joris Demmink en Prins Claus:Artikel over vreselijke kinderporno in Zandvoort:Het Helsinki Comité over Joris Demmink:Paul de Leeuw die een jongetje aanrandt:(Kijk tot het einde)Protesten van oud-gevangenisdirecteuren voor vrijlating Baybasin:Minister Opstelten laat Justitie alle kosten Joris Demmink betalen:Interview met oud-gevangenisdirecteur Jos Poelman over Demmink:Artikel in het AD: Rechter Wabeke blijkt zelfook in opspraak door kindermisbruik:Officiële getuigenverklaring Turkse politieman over Demmink:Zaak Joris Demmink op een rijtje:Nog een kort overzicht:Hoofdredacteur van Gaykrant onlangs gepakt als pedo:Hoofdredacteur van Gaykrant in het AD:Ritueel misbruik in Nederland op VPRO, Argos onderzoek:Kamerleden willen in debat over Ritueel Misbruik:Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:Pedo Rechter die voorganger was van Demmink:Pedo Rechter Theo Rueb (vriend van Demmink):Heel goeie om hierover te volgen op Twitter:Volg Lange Frans op Instagram:Spotify:De Pet van Lange Frans:Video Credits: Mitchel Westerwaal