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LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over PEDO’S BINNEN JUSTITIE
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9 views • September 02, 2020
Lange Frans met Adele van der Plas, 2 september 2020
ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1
Henk Krol vertelt alles aan Eva Jinek:
https://youtu.be/wj6mqcam-zk
Joris Demmink op EenVandaag:
https://youtu.be/KHaCh4QdPqE
RTL Late Night over Joris Demmink:
https://youtu.be/5rov2lSXPgU
Henk Krol tips over Joris Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1824437/henk-krol-getuigt-in-zaak-demmink-tips-van-parkbezoekers-bemiddeling-in-seks-met-jonge-jongens
Artikel in AD.
Joris Demmink gaf trots een pornofilm aan Henk Krol:
https://www.ad.nl/binnenland/henk-krol-gooit-pornofilm-op-tafel-in-demminks-zaak~a7218158/
Henk Krol weer over Joris Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1675299/onthulling-gay-krant-best-leidt-jaren-later-tot-vervolging-van-voormalig-topambtenaar-demmink
Getuige verhoor Henk Krol over Demmink en s*kstape:
https://youtu.be/bvIL9IHdDnY
Hoofdofficier Wabeke genoemd in de zaak Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1720283/oud-hoofdofficier-justitie-jan-wolter-wabeke-uit-best-genoemd-in-zedenzaak-joris-demmink
Minister Ivo Opstelten liegt dus glashard:
https://youtu.be/8nC2UX9zJ9A
Kamervragen over Pedo Rechter Vincent Leenders:
https://youtu.be/fWWB-7GzAco
Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:
https://www.geenstijl.nl/5150359/om-pedo-vrijuit-na-blunder-het-om/
Groot internationaal artikel over pedofielen in Amsterdam:
https://www.nickdavies.net/1997/04/05/a-paedophile-ring-in-amsterdam/
Artikel in het AD over Duits jongetje vermist/vermoord:
https://www.ad.nl/amsterdam/vermissing-duitse-manuel-nooit-opgelost-ondanks-tips~aac0f1f0/
Artikel in AD over Joris Demmink en Prins Claus:
https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/
Artikel over vreselijke kinderporno in Zandvoort:
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html
Het Helsinki Comité over Joris Demmink:
https://youtu.be/oDiZ3aCJp18
Paul de Leeuw die een jongetje aanrandt:
(Kijk tot het einde)
https://www.ebaumsworld.com/videos/creepy-dutch-guy-paul-de-leeuw/323187/
Protesten van oud-gevangenisdirecteuren voor vrijlating Baybasin:
https://www.restorejustice.nl/
Minister Opstelten laat Justitie alle kosten Joris Demmink betalen:
https://www.nu.nl/politiek/3976944/justitie-betaalt-ruim-ton-verdediging-joris-demmink.html
Interview met oud-gevangenisdirecteur Jos Poelman over Demmink:
https://youtu.be/vIZ4PquvXH8
Artikel in het AD: Rechter Wabeke blijkt zelf
ook in opspraak door kindermisbruik:
https://www.ad.nl/binnenland/rechter-had-zich-uit-zaak-moeten-terugtrekken-vanwege-prive-contact-met-joris-demmink~a6e3662f/
Officiële getuigenverklaring Turkse politieman over Demmink:
https://www.bs-foundation.nl/politieman1/
https://www.bs-foundation.nl/politieman2/
https://www.bs-foundation.nl/politieman3/
Zaak Joris Demmink op een rijtje:
https://joepzander.wordpress.com/joris-demmink-op-een-rijtje/
Nog een kort overzicht:
https://www.ellaster.nl/2016/04/19/koningshuis-vuistdiep-pedocratie/
Hoofdredacteur van Gaykrant onlangs gepakt als pedo:
https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/07/hoofdredacteur-gaykrant-opgepakt-vanwege-zedendelict/
Hoofdredacteur van Gaykrant in het AD:
https://www.ad.nl/binnenland/hoofdredacteur-gaykrant-opgepakt-voor-zedendelict-redactie-geschokt~ac4863fa/
Ritueel misbruik in Nederland op VPRO, Argos onderzoek:
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html
Kamerleden willen in debat over Ritueel Misbruik:
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/kamerleden-willen-in-debat-over-ritueel-misbruik.html
Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:
https://www.geenstijl.nl/5150359/om-pedo-vrijuit-na-blunder-het-om/
Pedo Rechter die voorganger was van Demmink:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1297593491065843712
Pedo Rechter Theo Rueb (vriend van Demmink):
https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1297474934462185472?s=09
Heel goeie om hierover te volgen op Twitter:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1
Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE
De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/
Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/
ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1
Henk Krol vertelt alles aan Eva Jinek:
https://youtu.be/wj6mqcam-zk
Joris Demmink op EenVandaag:
https://youtu.be/KHaCh4QdPqE
RTL Late Night over Joris Demmink:
https://youtu.be/5rov2lSXPgU
Henk Krol tips over Joris Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1824437/henk-krol-getuigt-in-zaak-demmink-tips-van-parkbezoekers-bemiddeling-in-seks-met-jonge-jongens
Artikel in AD.
Joris Demmink gaf trots een pornofilm aan Henk Krol:
https://www.ad.nl/binnenland/henk-krol-gooit-pornofilm-op-tafel-in-demminks-zaak~a7218158/
Henk Krol weer over Joris Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1675299/onthulling-gay-krant-best-leidt-jaren-later-tot-vervolging-van-voormalig-topambtenaar-demmink
Getuige verhoor Henk Krol over Demmink en s*kstape:
https://youtu.be/bvIL9IHdDnY
Hoofdofficier Wabeke genoemd in de zaak Demmink:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1720283/oud-hoofdofficier-justitie-jan-wolter-wabeke-uit-best-genoemd-in-zedenzaak-joris-demmink
Minister Ivo Opstelten liegt dus glashard:
https://youtu.be/8nC2UX9zJ9A
Kamervragen over Pedo Rechter Vincent Leenders:
https://youtu.be/fWWB-7GzAco
Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:
https://www.geenstijl.nl/5150359/om-pedo-vrijuit-na-blunder-het-om/
Groot internationaal artikel over pedofielen in Amsterdam:
https://www.nickdavies.net/1997/04/05/a-paedophile-ring-in-amsterdam/
Artikel in het AD over Duits jongetje vermist/vermoord:
https://www.ad.nl/amsterdam/vermissing-duitse-manuel-nooit-opgelost-ondanks-tips~aac0f1f0/
Artikel in AD over Joris Demmink en Prins Claus:
https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/
Artikel over vreselijke kinderporno in Zandvoort:
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html
Het Helsinki Comité over Joris Demmink:
https://youtu.be/oDiZ3aCJp18
Paul de Leeuw die een jongetje aanrandt:
(Kijk tot het einde)
https://www.ebaumsworld.com/videos/creepy-dutch-guy-paul-de-leeuw/323187/
Protesten van oud-gevangenisdirecteuren voor vrijlating Baybasin:
https://www.restorejustice.nl/
Minister Opstelten laat Justitie alle kosten Joris Demmink betalen:
https://www.nu.nl/politiek/3976944/justitie-betaalt-ruim-ton-verdediging-joris-demmink.html
Interview met oud-gevangenisdirecteur Jos Poelman over Demmink:
https://youtu.be/vIZ4PquvXH8
Artikel in het AD: Rechter Wabeke blijkt zelf
ook in opspraak door kindermisbruik:
https://www.ad.nl/binnenland/rechter-had-zich-uit-zaak-moeten-terugtrekken-vanwege-prive-contact-met-joris-demmink~a6e3662f/
Officiële getuigenverklaring Turkse politieman over Demmink:
https://www.bs-foundation.nl/politieman1/
https://www.bs-foundation.nl/politieman2/
https://www.bs-foundation.nl/politieman3/
Zaak Joris Demmink op een rijtje:
https://joepzander.wordpress.com/joris-demmink-op-een-rijtje/
Nog een kort overzicht:
https://www.ellaster.nl/2016/04/19/koningshuis-vuistdiep-pedocratie/
Hoofdredacteur van Gaykrant onlangs gepakt als pedo:
https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/07/hoofdredacteur-gaykrant-opgepakt-vanwege-zedendelict/
Hoofdredacteur van Gaykrant in het AD:
https://www.ad.nl/binnenland/hoofdredacteur-gaykrant-opgepakt-voor-zedendelict-redactie-geschokt~ac4863fa/
Ritueel misbruik in Nederland op VPRO, Argos onderzoek:
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html
Kamerleden willen in debat over Ritueel Misbruik:
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/kamerleden-willen-in-debat-over-ritueel-misbruik.html
Pedo Rechter Vincent Leenders gaat vrij uit:
https://www.geenstijl.nl/5150359/om-pedo-vrijuit-na-blunder-het-om/
Pedo Rechter die voorganger was van Demmink:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1297593491065843712
Pedo Rechter Theo Rueb (vriend van Demmink):
https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1297474934462185472?s=09
Heel goeie om hierover te volgen op Twitter:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1
Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE
De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/
Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/
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