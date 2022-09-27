MWGFD-Maskensymposium (Dr. Ronald Weikl, Prof. Dr. Haditsch, Prof. Dr. Sönnichsen, Prof. Burkhardt)

Die lange Nacht der Masken – Online-Symposium von Ärzten & Wissenschaftlern„Die Maske – Schutz oder Unterwerfung?“





Im Rahmen dieses von der MWGFD e.V., der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie ausgerichteten Online-Symposiums informieren Mediziner und Wissenschaftler, darunter auch 3 Juristen, zu allen Aspekten zum Thema Mund-Nasen-Bedeckung“, alias „Maske“, bzw. Maskenpflicht. Hierbei werden alle wichtigen Informationen geliefert, die Mitbürgerinnen und Mitbürger benötigen, um selbst in Eigenverantwortung entscheiden zu können, wie sie künftig mit dem Thema „Gesichtsmaske“ umgehen, um ihre Gesundheit und die Ihre Kinder schützen zu können.





Ablaufplan:





0:0:00 - Prolog Dr. Ronald Weikl (Frauenarzt, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, Passau, stellv. Vorsitzender der MWGFD e.V. )





0:09:47 - Einführung ins Thema - Prof. Dr. Haditsch (Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie Tropenmedizin)





0:25:22 Pathophysiologie des Maskentragens - Prof. Dr. Sönnichsen (Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin)





0:37:14 Physikalische Aspekte des Maskentragens - Prof. Dr. Bergholz (Physiker, ehem. Professor für Electrical Engineering an der Jacobs University Bremen, Experte für Qualitäts- und Risikomanagement und u.a. auch Mitglied der Sachverständigenkommission des Deutschen Bundestages, die für die Evaluierung der Coronamaßnahmen zuständig war)





0:49:12 Schutz & Schaden der Masken - Prof. Dr. Burkhardt (Facharzt für Pathologie, Reutlingen, Leiter des Teams „Pathologie-Konferenz“)





1:21:37 Ekel-Masken als hygienischer Alptraum - Prof. Dr. Kutschera (Evolutionsbiologe und Physiologe, Scientific Collaborator, Stanford-CA (USA) & AK Evolutionsbiologie)





1:38:14 Vorstellung der Kindermaskenstudie - Andreas Diemer (Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Diplom- Physiker)





1:49:47 Masken sind ein Kult - Dr. Hirte (Kinderarzt)





2:02:06 Maskenpflicht für Kinder aus Sicht des Neurobiologen - Prof. Dr. Hüther





2:10:15 Kindeswohlgefährdung - Familienrichter Hans Christian Prestien (ehem. Familienrichter, Mitglied von www.netzwerkkrista.de)





2:34:40 Psychologische Askeptekte der Maskenpflicht -Prof. Dr. Walach (klinischer Psychologe, Gesundheits-Wissenschaftler, Leiter des Change Health Science Instituts)





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