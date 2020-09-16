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CRISE : "Ils sont complètement cinglés" - Pierre Jovanovic
luciole
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26 views • September 16, 2020
14 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8EzLM237ynI
Planetes360 : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g


Version intégrale de l'entretien avec Pierre Jovanovic (enregistrement le 09/09/20) (LIVE CHAT à 21H)

Les dates et villes pour rencontrer Pierre : https://www.jovanovic.com/DATA/TDF-2015.jpg

Pierre Jovanovic: “Si vous ne mettez pas votre masque, vous vous prenez 135 euros. Et ça veut dire quoi ? Eh bien techniquement que vous n’avez même plus le droit de respirer. Vous savez un jour à la radio Ici & Maintenant avec Laurent Fendt, j’avais dit: vous savez, viendra un jour où on sera taxé juste parce que l’on respire. Eh bien voilà, aujourd’hui vous êtes taxés si vous ne mettez pas leur putain de masque…”

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Le compte Twitter de Pierre : https://twitter.com/pierrejovanovic

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