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BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE & APPLE SPIONIEREN & ZENSIEREN TELEGRAM - 10.06.2021
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BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE UND APPLE SPIONIEREN UND ZENSIEREN TELEGRAM - MESSENGER - 10.06.2021 - BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE & APPLE zensieren TELEGRAM über ihre JUDEN-APPS - 10.06.2021
https://t.me/DaishoSamurai/64 - https://wtube.org/user/BfeD/wPBcmh8 - https://bittube.tv/post/013dfeae-f520-4c0c-90f1-9873d2dfb0a5 - https://www.bitchute.com/video/BlzQNsgOcaN4/
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242124
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242123
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258486
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258482
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/076/439/021/original/90a5797e574928bc.jpeg
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
Google (also die antideutsche, deutschtod- und völkertodfeindliche JUDEN-CORONA-MAFIA hinter dem BRDisrael FERKEL) und Apple haben Attila Hildmann aus der Messenger-App Telegram verbannt.
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258486
Rund 100.000 Menschen folgten dem Kanal zuletzt. Hildmann hatte ihn im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen, als er begann, in Verschwörungsglauben abzurutschen.
https://telegram.org/ - ORIGINAL VON TELEGRAM DIREKT ALSO UNZENSIERT
https://desktop.telegram.org - https://telegram.org/dl/desktop/win64 - (für WINDOWS PC)
https://telegram.org/android - https://telegram.org/dl/android/apk - (für SMARTPHONE)
BfeD - Attila Hildmann - Die ganze WAHRHEIT über das FERKEL - 06.06.2021
Prof. Dr. Holger Strohm über das Ferkel "Was ist eigentlich Frau Merkel?" - Im englischen TAVISTOCK INSTITUT fand er die WAHRHEIT...
Er wies nach, daß das krude, abartige 666er Welt-Judentum dort vor Jahrzehnten das Merkel ausgebildet hatten, Deutschland zu vernichten...
Da Merkel eine polnische Jüdin ist und somit die Ziele von TALMUD & THORA durchsetzt, haben wir eine deutschtodfeindliche BRD Bundeskanzlerin - BASTA!
Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242121
https://wtube.org/user/BfeD/jgWSnSD
https://vk.com/bfedwahrheit
https://t.me/ATTILAHILDMANN - (Attila Hildmann alt)
https://t.me/DaishoSamurai - (Attila Hildmann neu)
https://attilahildmann.org - (Attila Hildmann neu)
BfeD - Das kriegstreibende Tavistock-Institut in London
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.b.html
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.c.html
BfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-Widerstand
http://concept-veritas.com/nj/20de/juden/01nja_Judentum-Luegentum-und-der-wachsende-Welt-Widerstand.htm
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0
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https://t.me/DaishoSamurai/64 - https://wtube.org/user/BfeD/wPBcmh8 - https://bittube.tv/post/013dfeae-f520-4c0c-90f1-9873d2dfb0a5 - https://www.bitchute.com/video/BlzQNsgOcaN4/
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242124
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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
Google (also die antideutsche, deutschtod- und völkertodfeindliche JUDEN-CORONA-MAFIA hinter dem BRDisrael FERKEL) und Apple haben Attila Hildmann aus der Messenger-App Telegram verbannt.
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258486
Rund 100.000 Menschen folgten dem Kanal zuletzt. Hildmann hatte ihn im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen, als er begann, in Verschwörungsglauben abzurutschen.
https://telegram.org/ - ORIGINAL VON TELEGRAM DIREKT ALSO UNZENSIERT
https://desktop.telegram.org - https://telegram.org/dl/desktop/win64 - (für WINDOWS PC)
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BfeD - Attila Hildmann - Die ganze WAHRHEIT über das FERKEL - 06.06.2021
Prof. Dr. Holger Strohm über das Ferkel "Was ist eigentlich Frau Merkel?" - Im englischen TAVISTOCK INSTITUT fand er die WAHRHEIT...
Er wies nach, daß das krude, abartige 666er Welt-Judentum dort vor Jahrzehnten das Merkel ausgebildet hatten, Deutschland zu vernichten...
Da Merkel eine polnische Jüdin ist und somit die Ziele von TALMUD & THORA durchsetzt, haben wir eine deutschtodfeindliche BRD Bundeskanzlerin - BASTA!
Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242121
https://wtube.org/user/BfeD/jgWSnSD
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https://t.me/ATTILAHILDMANN - (Attila Hildmann alt)
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BfeD - Das kriegstreibende Tavistock-Institut in London
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.b.html
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.c.html
BfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-Widerstand
http://concept-veritas.com/nj/20de/juden/01nja_Judentum-Luegentum-und-der-wachsende-Welt-Widerstand.htm
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0
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