BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE & APPLE SPIONIEREN & ZENSIEREN TELEGRAM - 10.06.2021

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https://t.me/DaishoSamurai/64 - https://bittube.tv/post/013dfeae-f520-4c0c-90f1-9873d2dfb0a5 - https://www.bitchute.com/video/BlzQNsgOcaN4/



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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016

https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf

https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc



Google (also die antideutsche, deutschtod- und völkertodfeindliche JUDEN-CORONA-MAFIA hinter dem BRDisrael FERKEL) und Apple haben Attila Hildmann aus der Messenger-App Telegram verbannt.

https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258486



Rund 100.000 Menschen folgten dem Kanal zuletzt. Hildmann hatte ihn im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen, als er begann, in Verschwörungsglauben abzurutschen.



- ORIGINAL VON TELEGRAM DIREKT ALSO UNZENSIERT



https://desktop.telegram.org -

https://telegram.org/android -



BfeD - Attila Hildmann - Die ganze WAHRHEIT über das FERKEL - 06.06.2021



Prof. Dr. Holger Strohm über das Ferkel "Was ist eigentlich Frau Merkel?" - Im englischen TAVISTOCK INSTITUT fand er die WAHRHEIT...



Er wies nach, daß das krude, abartige 666er Welt-Judentum dort vor Jahrzehnten das Merkel ausgebildet hatten, Deutschland zu vernichten...



Da Merkel eine polnische Jüdin ist und somit die Ziele von TALMUD & THORA durchsetzt, haben wir eine deutschtodfeindliche BRD Bundeskanzlerin - BASTA!



Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018



https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo



https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242121

https://wtube.org/user/BfeD/jgWSnSD

https://vk.com/bfedwahrheit



https://t.me/ATTILAHILDMANN - (Attila Hildmann alt)

https://t.me/DaishoSamurai - (Attila Hildmann neu)



- (Attila Hildmann neu)



BfeD - Das kriegstreibende Tavistock-Institut in London



http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.b.html

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.c.html



BfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-Widerstand

http://concept-veritas.com/nj/20de/juden/01nja_Judentum-Luegentum-und-der-wachsende-Welt-Widerstand.htm



BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:

https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0



. BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE UND APPLE SPIONIEREN UND ZENSIEREN TELEGRAM - MESSENGER - 10.06.2021 - BfeD - Attila Hildmann - GOOGLE & APPLE zensieren TELEGRAM über ihre JUDEN-APPS - 10.06.2021https://t.me/DaishoSamurai/64 - https://wtube.org/user/BfeD/wPBcmh8 BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016Google (also die antideutsche, deutschtod- und völkertodfeindliche JUDEN-CORONA-MAFIA hinter dem BRDisrael FERKEL) und Apple haben Attila Hildmann aus der Messenger-App Telegram verbannt.Rund 100.000 Menschen folgten dem Kanal zuletzt. Hildmann hatte ihn im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen, als er begann, in Verschwörungsglauben abzurutschen. https://telegram.org/ - ORIGINAL VON TELEGRAM DIREKT ALSO UNZENSIERT https://telegram.org/dl/desktop/win64 - (für WINDOWS PC) https://telegram.org/dl/android/apk - (für SMARTPHONE)BfeD - Attila Hildmann - Die ganze WAHRHEIT über das FERKEL - 06.06.2021Prof. Dr. Holger Strohm über das Ferkel "Was ist eigentlich Frau Merkel?" - Im englischen TAVISTOCK INSTITUT fand er die WAHRHEIT...Er wies nach, daß das krude, abartige 666er Welt-Judentum dort vor Jahrzehnten das Merkel ausgebildet hatten, Deutschland zu vernichten...Da Merkel eine polnische Jüdin ist und somit die Ziele von TALMUD & THORA durchsetzt, haben wir eine deutschtodfeindliche BRD Bundeskanzlerin - BASTA!Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018https://t.me/ATTILAHILDMANN - (Attila Hildmann alt)https://t.me/DaishoSamurai - (Attila Hildmann neu) https://attilahildmann.org - (Attila Hildmann neu)BfeD - Das kriegstreibende Tavistock-Institut in LondonBfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-WiderstandBfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020: Keywords googleisraelapplecoronazensurjudentelegramzionisten

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