© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
03.09.2021. Литовцы против ... дубинки... жесткий эксперимент (Выпуск № 216 часть I (2)).
Follow
1
Share
Report
11669 views • September 03, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:15 КИТАЙ СТРОИТ ДОРОГИ К РОССИИ. ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ. https://www.brighteon.com/2c53edd6-b7f7-42b4-9848-8f0edaa7a9df.
05:08 ЭВАКУАЦИЯ во Вьетнаме. https://youtu.be/kza29nM8PMU.
08:59 Ситуация на Кипре с короновирусом. | Вход в церковь только для вакцинированных и имеющих ПЦР тест. https://www.youtube.com/watch?v=Hs79MWE3m70.
12:34 Письмо слушателя. НАСИЛЬНО ВАКЦИНИРУЮ ДЕТЕЙ И ЗАБИРАЮТ У РОДИТЕЛЕЙ.
15:11 Снюс-наркомания. Про никотиновые наркотики школах.Видео для родителей школьников. https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8.
19:12 Это случилось?! Создана машина по перемалыванию денег народа. Правительство намеренно нас истребляет. https://www.youtube.com/watch?v=XgeG0iOz0sY.
24:56 “Это был конец света”. После мощнейшего потопа и оползня в Турции все еще ищут живых, но шансов мало. https://www.youtube.com/watch?v=JeE1MEIeuts.
26:27 Свирепый ураган и гроза в Москве и Подмосковье 18 августа 2021 | Ветер рвал облицовку, срывал крыши. https://www.youtube.com/watch?v=C-cLnKGyu0E.
29:27 Как живут Эскимосы. Иглу. Еда. Гигиена. Охота. Рыбалка | Факты. https://www.youtube.com/watch?v=fAN8-ZsNTtY.
39:51 Статья в "The Journal of Infection". https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltex.
41:07 Супруга о ситуации в стране с точки зрения женского сердца. https://www.youtube.com/watch?v=hpSoGNM1i9o.
45:48 Как растлевается храм Божий - наше тело. https://www.youtube.com/watch?v=Dap_whka0-s.
56:01 Свидетельства покаяния. Грехи, страсти. Падение и осознание. О страхе Божием. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=ewIWf8VWQyw.
Сегодня мы узнаем, что идет подготовка Китаем войны с Россией, также узнаем, что в Кипре вход в храм не вакцинированным запрещён. Увидим как насильно вакцинируют детей, как наркотики (снюс) распространяют в школах. Узнаем о природных катаклизмах, которые происходят в разных странах. Послушаем воскресную проповедь схиигумена Гавриила про то как и кем уничтожается человечеств, путем растлевания. Также поговорим о покаянии
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:15 КИТАЙ СТРОИТ ДОРОГИ К РОССИИ. ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ. https://www.brighteon.com/2c53edd6-b7f7-42b4-9848-8f0edaa7a9df.
05:08 ЭВАКУАЦИЯ во Вьетнаме. https://youtu.be/kza29nM8PMU.
08:59 Ситуация на Кипре с короновирусом. | Вход в церковь только для вакцинированных и имеющих ПЦР тест. https://www.youtube.com/watch?v=Hs79MWE3m70.
12:34 Письмо слушателя. НАСИЛЬНО ВАКЦИНИРУЮ ДЕТЕЙ И ЗАБИРАЮТ У РОДИТЕЛЕЙ.
15:11 Снюс-наркомания. Про никотиновые наркотики школах.Видео для родителей школьников. https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8.
19:12 Это случилось?! Создана машина по перемалыванию денег народа. Правительство намеренно нас истребляет. https://www.youtube.com/watch?v=XgeG0iOz0sY.
24:56 “Это был конец света”. После мощнейшего потопа и оползня в Турции все еще ищут живых, но шансов мало. https://www.youtube.com/watch?v=JeE1MEIeuts.
26:27 Свирепый ураган и гроза в Москве и Подмосковье 18 августа 2021 | Ветер рвал облицовку, срывал крыши. https://www.youtube.com/watch?v=C-cLnKGyu0E.
29:27 Как живут Эскимосы. Иглу. Еда. Гигиена. Охота. Рыбалка | Факты. https://www.youtube.com/watch?v=fAN8-ZsNTtY.
39:51 Статья в "The Journal of Infection". https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltex.
41:07 Супруга о ситуации в стране с точки зрения женского сердца. https://www.youtube.com/watch?v=hpSoGNM1i9o.
45:48 Как растлевается храм Божий - наше тело. https://www.youtube.com/watch?v=Dap_whka0-s.
56:01 Свидетельства покаяния. Грехи, страсти. Падение и осознание. О страхе Божием. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=ewIWf8VWQyw.
Сегодня мы узнаем, что идет подготовка Китаем войны с Россией, также узнаем, что в Кипре вход в храм не вакцинированным запрещён. Увидим как насильно вакцинируют детей, как наркотики (снюс) распространяют в школах. Узнаем о природных катаклизмах, которые происходят в разных странах. Послушаем воскресную проповедь схиигумена Гавриила про то как и кем уничтожается человечеств, путем растлевания. Также поговорим о покаянии
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.