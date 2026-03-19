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HE NOW NEEDS YOU
SCENIC LISTENING-TRACK 5
ARCHANGEL RAPHAEL
TO MY HEART FELT…..THE WAISTED LOVE
IT MAKES ME CRY TEARS
OF JOY WHEN I SEE YOU
AWAKE TO THE JOY OF YOUR HEART’S LOVE
AND I CRY TEARS EVERY TIME SOMEONE FINDS SELFLESS LOVE
AND FROM SELFLESS LOVE
HEARTS IN LOVE WILL FIND
THEY ARE PART OF ONE…..PART OF GOD
AND AS PART OF GOD
HE NOW NEEDS YOU TO UNDERSTAND THAT YOU, NOW
HAVE BEEN SENT FROM THE ETHERS
TO HEAL THIS GARDEN OF LOVE
WHERE SOULS OF GOD ARE SENT
TO HEAL THE EARTH, NOW
NOW, MY HEART PRAYS THAT ALL FIND LOVE
THE PATH TO ETERNAL LOVE LIES WITHIN YOU
NOT OUTSIDE WHERE LIFE SERVES YOUR LESSONS
AND IF YOU LEARN TO SERVE OTHERS AS YOU
YOU WILL FIND THAT GOD SERVES ETERNAL LOVE
TO THOSE WHO LOVE ALL HE IS
I TELL YOU TRUE
THAT AS PART OF GOD
HE NOW NEEDS YOU TO KNOW
YOU ARE PART OF THE ONE WHO SENT YOU TO EARTH
DON’T HIDE IN YOUR FEAR
LET LOVE GUIDE YOUR HEART TO ETERNAL LOVE
YES, HE NOW NEEDS YOU
LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING TRUE…..HE NOW NEEDS YOU
LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING YOU……HE NOW NEEDS YOU
LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING TRUE…..HE NOW NEEDS YOU
LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING YOU……HE NOW NEEDS YOU
I AM RAPHAEL