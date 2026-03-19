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HE NOW NEEDS YOU
HERMES THOTH 2
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HE NOW NEEDS YOU

SCENIC LISTENING-TRACK 5

ARCHANGEL RAPHAEL


TO MY HEART FELT…..THE WAISTED LOVE

IT MAKES ME CRY TEARS

OF JOY WHEN I SEE YOU

AWAKE TO THE JOY OF YOUR HEART’S LOVE


AND I CRY TEARS EVERY TIME SOMEONE FINDS SELFLESS LOVE

AND FROM SELFLESS LOVE

HEARTS IN LOVE WILL FIND

THEY ARE PART OF ONE…..PART OF GOD


AND AS PART OF GOD

HE NOW NEEDS YOU TO UNDERSTAND THAT YOU, NOW

HAVE BEEN SENT FROM THE ETHERS

TO HEAL THIS GARDEN OF LOVE

WHERE SOULS OF GOD ARE SENT

TO HEAL THE EARTH, NOW


NOW, MY HEART PRAYS THAT ALL FIND LOVE

THE PATH TO ETERNAL LOVE LIES WITHIN YOU

NOT OUTSIDE WHERE LIFE SERVES YOUR LESSONS

AND IF YOU LEARN TO SERVE OTHERS AS YOU

YOU WILL FIND THAT GOD SERVES ETERNAL LOVE 

TO THOSE WHO LOVE ALL HE IS

I TELL YOU TRUE


THAT AS PART OF GOD

HE NOW NEEDS YOU TO KNOW

YOU ARE PART OF THE ONE WHO SENT YOU TO EARTH

DON’T HIDE IN YOUR FEAR

LET LOVE GUIDE YOUR HEART TO ETERNAL LOVE

YES, HE NOW NEEDS YOU


LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING TRUE…..HE NOW NEEDS YOU

LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING YOU……HE NOW NEEDS YOU

LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING TRUE…..HE NOW NEEDS YOU

LOVING ALL…..LOVING GOD…….LOVING YOU……HE NOW NEEDS YOU


I AM RAPHAEL


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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