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Mitä Raamattu opettaa synnin voittamisesta osa 2
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45 views • September 08, 2020
Toisessa osassa käsitellään seuraavia asioita. Rakkauden kautta vaikuttava usko totuudessa, jonka Jumala vaikuttaa auttaa voittamaan syntejä. Jumalan koko sota-asu syntiä ja henkivaltoja vastaan. Synti vaikuttaa ihmisen sydämessä. Jeesus sanoi kiellä itsesi (halusi syntiin ja synti), ota joka päivä ristisi ja seuraa Herraa. Lihan kuolema Jumalan avulla syntiä vastaan, sillä joka lihassa kärsii se lakkaa synnissä. Uskon keski-pisteen tulee olla Jeesuksessa, ei synnissä ja ihmisen lihassa. Taistele verille asti syntiä vastaan Jumalassa voiman avulla. Katkeruus on yleinen synti, joka estää menemästä uskossa eteenpäin. Anteeksiantamus on voima syntiä ja katkeruutta vastaan. Kristuksen kärsimykset ja lohdutus tulevat runsaina meille uskon kautta Häneen. Raamatun opetuksen mukaan kiusauksiin joutumisen tulisi olla meille iloa, koska niiden kautta meidän uskomme vahvistuu ja kasvaa. Raamatun opetuksen Jumala on väkevä heikossa uskovassa ihmisessä. Heikkous mahdollistaa Jumalan voiman vaikutuksen uskovan elämässä. Opetuksessa käydään myös läpi käytännön tasolla synnistä vapautumista Raamatun opettamalla tavalla. Mielenmuuttuminen uskon kautta.
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